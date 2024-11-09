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Илон Маск прокомментировал идею создания 800-мильной демилитаризованной зоны по линии фронта

10:31, 9 ноября 2024
Илон Маск прокомментировал часть плана, озвученного советниками Трампа в медиа, о создании 800-мильной демилитаризованной зоны по линии фронта между россией и Украиной, где разместятся британские и европейские войска.
Илон Маск прокомментировал идею создания 800-мильной демилитаризованной зоны по линии фронта
Источник фото: donpatriot.news
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Американский миллиардер Илон Маск, который активно поддерживал избирательную кампанию Дональда Трампа, заявил, что война в Украине может завершиться в ближайшее время. В своей заметке на платформе X Маск прокомментировал новость от Newsweek о планах Трампа создать 800-мильную (1300-километровую) демилитаризованную зону между россией и Украиной. В этой зоне, по словам СМИ, могут быть размещены британские и европейские войска.

Маск заявил: «Вскоре бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов прошло».

Он также выразил убеждение в том, что прекращение боевых действий станет возможным в ближайшем будущем.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что советники по внешней политике представили Дональду Трампу несколько планов для прекращения войны в Украине, но решать будет только он сам. Одна из идей – это заморозить конфликт в Украине, закрепив за россией примерно 20% территории страны, заставить Украину временно приостановить свои усилия по вступлению в НАТО – Киев должен пообещать не подавать заявку на членство в Альянсе в течение по крайней мере 20 лет, а США взамен продолжат оказывать Украине военную поддержку для сдерживания возможных будущих агрессивных действий со стороны россии.

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США россия Дональд Трамп война Илон Маск

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