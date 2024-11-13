Вопрос принудительного лечения женщины, совершившей акт вандализма в Киеве на могилах погибших защитников, решит суд

Женщина в ночное время совершила акт вандализма на могилах погибших защитников – Дмитрия Коцюбайла с позывным «Да Винчи», Павла Петриченко и Андрея Пильщикова с позывным «Джус».

Вопрос о принудительном лечении женщины, совершившей надругательство над могилами погибших военнослужащих на территории урочища «Аскольдова могила» будет решать суд. Об этом сообщили в полиции Киева.

В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд ходатайство о применении к женщине принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в специализированное заведение.

«61-летняя местная жительница в ночное время совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи", Павла Петриченко и Андрея Пильщикова с позывным "Джус". Нарушительница по хулиганским мотивам нанесла более 20 ударов палкой по местам захоронения военных, сломала портреты и разбила лампадки», - указывают в полиции.

Тогда полицейские задержали женщину по ее месту жительства в недостройке на территории района. Следователи объявили задержанной о подозрении по ч. 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений.

«Проведенной судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что подозреваемая имеет определенные расстройства здоровья, находится на медицинском учете и по своему состоянию на момент совершения преступления не могла осознавать свои действия и руководить ими», - отметили в полиции.

До решения суда женщина будет находиться в медицинском учреждении по оказанию психиатрической помощи.

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