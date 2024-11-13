Дональд Трамп готовится назначить спецпредставителя для Украины – Fox News

Как сообщает Fox News, спецпредставитель Дональда Трампа будет заниматься организацией мирных переговоров.

Ожидается, что новоизбранный президент Дональд Трамп вскоре назначит украинского представителя мира, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией, сообщили многие источники Fox News Digital.

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, кого-то с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, дойти до мирного урегулирования. В скором времени вы это увидите», — сказал один из источников.

Ожидается, что эта работа не будет оплачиваться – с 2017 по 2019 год Курт Волкер работал специальным представителем на украинских переговорах на волонтерской основе.

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