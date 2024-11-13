В АРІ Госреестра прав на недвижимое имущество вводят обязательное указание конечного получателя информации

В НАИС был доработан функционал API ГРПН.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что с 1 декабря вводится обязательное указание данных о лице, которое получало информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в электронном виде, используя сервисную услугу в форме прикладного программного интерфейса (API ГРНП).

Отмечается, что функционал API ГРПН доработали с целью соблюдения норм части второй статьи 32 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», Порядка предоставления информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, утвержденного постановлением КМУ от 25 декабря г. № 1127 и с учетом требований Договора о предоставлении сервисной услуги в форме API ГРПН.

С подробными изменениями по формированию поисковых запросов на получение информации можно ознакомиться в новой редакции технического описания «Прикладной программный интерфейс Государственного реестра прав на недвижимое имущество», который размещен на сайте НАИС в разделе «Реестры» → «АРІ реестров» → «Государственный реестр вещевых прав на недвижимое имущество».

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