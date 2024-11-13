У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Джерело фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12197 щодо забезпечення відкритості військово-облікових даних окремих категорій осіб.

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена потребою забезпечення відкритості військово-облікових даних окремих категорій осіб з огляду на наступне.

Як зазначається в пояснювальній записці, триваюча в Україні війна загострила увагу українського суспільства до безумовного виконання кожним громадянином України свого військового обов’язку, а тому будь-які публікації чи висловлювання щодо ухилення особи від виконання цього обов’язку негативно сприймаються у суспільстві, призводять до його поляризації та підривають віру громадян у тому, що військовий обов’язок є дійсно єдиним та безумовним для всіх.

Особливо небезпечними є такі публікації та звинувачення в ухиленні від виконання військового обов’язку у тих випадках, коли їх суб’єктами стають національні публічні діячі (наприклад, вищі посадові особи, політики тощо) чи представники громадських організацій, благодійних фондів.

Такі категорії осіб, особливо громадські активісти, сприймаються українським суспільством як його краща частина, як актив нації, як приклад для наслідування, а тому неправдиві твердження на їхню адресу не лише порушують їх права та свободи, але й спрямовані на те, щоб посіяти недовіру до них, посіяти паніку та критику суспільством процесів мобілізації, оскільки формують стереотип, що якщо вже й ці моральні авторитети ухиляються від військового обов’язку, то звісно можна і звичайним громадянам.

Крім того, аналіз повідомлень у медіа дає підстави стверджувати, що звинувачення в ухиленні від виконання військового обов’язку стали способом своєрідного цькування та переслідування, зокрема національних публічних діячів та членів їх сімей, а також громадських активістів, яких всіляко намагаються дискредитувати та поширити неправдиву інформацію про їх ухилення від виконання військового обов’язку.

Необхідно зауважити, що у Звіті Європейської Комісії від 30 жовтня 2024 року прямо зазначається про випадки тиску на активістів та організації громадянського суспільства, які викликають занепокоєння, а також містяться заклики до посилення існуючих механізмів захисту активістів громадянського суспільства. Одним із таких загальних механізмів, який дозволить уникнути неправдивих звинувачень та переслідувань еліти українського суспільства щодо невиконання військового обов’язку і має бути забезпечення відкритості окремих військово-облікових даних зазначених категорій осіб.

Такий крок дозволить будь-якій зацікавленій особі перевірити чи дійсно має місце ухилення від виконання військового обов’язку або ж відбувається спроба неправдивого звинувачення та дискредитації. Тобто забезпечення відкритості деяких військово-облікових даних окремих категорій осіб відповідатиме поняттю «суспільного інтересу», який закріплений у міжнародних стандартах та практиці європейських інституцій як критерій, який виправдовує отримання інформації про так званих «публічних осіб», які в силу своєї посади чи діяльності відіграють значну роль у суспільстві.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про захист персональних даних», якими передбачити, що не належать до інформації з обмеженим доступом персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які є національними публічними діячами, керівниками чи членами органів управління громадських об’єднань, благодійних організацій, а також членами сімей зазначених осіб, крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7-81 , 13, 14, 21 частини першої статті 7, пунктом 4 частини 1 статті 8 Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Законопроект зберігає обмежений доступ до особливо чутливої інформації про фізичну особу, зокрема таку як місце проживання чи дату народження тощо, за аналогією із Законом «Про запобігання корупції» та збереженням обмеженого доступу до окремих відомостей у декларації особи. Також законопроект вносить зміни до Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», щоб не допустити розбіжність між різними законами у врегулюванні одних і тих самих питань, пов’язаних із персональними даними особи.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат, член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Як зазначає автор, метою є запобігання подальшому порушенню прав і свобод окремих категорій громадян України шляхом їх неправдивого звинувачення в ухиленні від виконання військового обов’язку, а також забезпечення можливості будь-якій особі перевірити таку інформацію через забезпечення відкритості деяких військово-облікових даних категорій осіб, які належать до публічних діячів та інших авторитетних членів українського суспільства.

Автор: Наталя Мамченко

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