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У контактному центрі Києва 1551 об’єднали три міські застосунки

07:00, 14 листопада 2024
На базі Контактного центру 1551 об’єднали три мобільних застосунки для ефективнішого вирішення побутових питань у місті.
У контактному центрі Києва 1551 об’єднали три міські застосунки
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Київ на базі Контактного центру 1551 об’єднав три мобільні застосунки для ефективнішого вирішення побутових питань у місті.

Мова йде про застосунки – «1551», «Мобільний додаток керівника» та «Чисте місто з 1551».

У КМДА зазначають, що об’єднання застосунків значно зменшить час опрацювання звернень громадян та запровадить системний контроль за їхнім виконанням у районах Києва.

«Цього року платформа стала доступною і для інспекторів Департаменту територіального контролю міста Києва, що робить контроль більш оперативним. Також нова платформа допомагає головам районів та службам столиці ефективніше реагувати на ситуацію на територіях, за які вони відповідають, та належним чином забезпечувати чистоту в місті», – зазначили у КМДА.

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