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Європейська комісія оштрафувала Meta на 797 млн євро за зловживання

16:58, 14 листопада 2024
Компанію Meta Platforms оштрафували на 797,72 млн євро за зловживання на користь Facebook Marketplace.
Європейська комісія оштрафувала Meta на 797 млн євро за зловживання
Джерело фото: REUTERS
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Європейська комісія 14 листопада оштрафувала компанію Meta Platforms на 797,72 млн євро (840,24 млн доларів США) за зловживання на користь Facebook Marketplace. Про це пише Reuters.

«Європейська комісія оштрафувала компанію Meta... за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки її онлайн-сервісу оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень», – йдеться в повідомленні ЄК.

Компанія Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення, але тим часом буде дотримуватися його і працюватиме швидко і конструктивно, щоб знайти рішення, яке врахує підняті питання.

Цей крок Європейської комісії було зроблено через два роки після того, як вона звинуватила американського технічного гіганта в тому, що він надав несправедливу перевагу своєму сервісу приватних оголошень Facebook Marketplace, об'єднавши ці два сервіси.

Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння тим, що Meta пов'язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми онлайн-сервісами класифікованих оголошень.

Facebook запустив Marketplace у 2016 році, а роком пізніше розширив його в кількох європейських країнах.

У рішенні стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній «прив'язці», але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.

Комісія стверджувала, що Marketplace має потенціал перешкоджати зростанню великих діючих онлайн-маркетплейсів в ЄС, але, за словами Meta, ЄК не змогла знайти жодних доказів шкоди для конкурентів.

За порушення антимонопольного законодавства ЄС компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% їхнього світового обороту.

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штраф Єврокомісія

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