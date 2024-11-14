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Чоловіки, які стали жертвами насильства, частіше за жінок звертаються за репараціями, — уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко

16:54, 14 листопада 2024
Серед 535 заяв, які надійшли на виплати, понад 300 були від чоловіків, а 224 від жінок.
Чоловіки, які стали жертвами насильства, частіше за жінок звертаються за репараціями, — уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко
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Більше 500 українців, які стали жертвами сексуального насильства під час війни, подали заявки на репарації в межах пілотного проекту. З них понад 300 осіб вже отримали відповідні виплати. Про це розповіла уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, 300 заяв надійшло від чоловіків, 224 - від жінок, 9 - від дівчат і 2 - від юнаків.

На сьогоднішній день ідентифікаційним комітетом опрацьовано вже 308 заяв, за якими вже виплачено проміжні репарації: 150 жіночих, 157 чоловічих та 1 хлопчику.

Крім того, 57 заяв не відповідають вимогам проекту, оскільки у них не виявлено ознак сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Ще 121 звернення наразі знаходиться на стадії опрацювання.

Більшість заяв надійшли з Херсонської, Донецької та Київської областей.

Із 308 схвалених заяв 48 стосуються часу до повномасштабного вторгнення, а 260 — після нього.

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Україна війна насильство

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