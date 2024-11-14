Мужчины, ставшие жертвами насилия, чаще женщин обращаются за репарациями, — уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко

Из 535 поступивших на выплаты заявлений более 300 были от мужчин, а 224 - от женщин.

Более 500 украинцев, ставших жертвами сексуального насилия во время войны, подали заявки на репарации в рамках пилотного проекта. Из них более 300 человек уже получили соответствующие выплаты. Об этом рассказала уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, 300 заявлений поступило от мужчин, 224 – от женщин, 9 – от девушек и 2 – от юношей.

На сегодняшний день идентификационным комитетом проработано уже 308 заявлений, по которым уже выплачены промежуточные репарации: 150 женских, 157 мужских и 1 мальчику.

Кроме того, 57 заявлений не соответствуют требованиям проекта, поскольку в них не обнаружены признаки сексуального насилия, связанного с конфликтом. Еще 121 обращение находится на стадии обработки.

Большинство заявлений поступило из Херсонской, Донецкой и Киевской областей.

Из 308 одобренных заявлений 48 касаются времени до полномасштабного вторжения, а 260 - после него.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.