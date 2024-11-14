Жінка домоглася через апеляційний суд встановлення обмежувального припису відносно колишнього чоловіка — подробиці

Між колишнім подружжям існує довготривалий конфлікт стосовно житлового будинку, який вирішується у цивільно-правових відносинах.

ілюстрація

Рівненський апеляційний суд скасував рішення місцевого суду в частині незадоволених заявлених вимог та задовольнив заяву про видачу обмежувального припису строком на шість місяців стосовно чоловіка-кривдника, з яким заявниця розірвала шлюбні стосунки, та заборонив йому (заінтересована особа) перебувати в місці спільного проживання (перебування) з колишньою дружиною й наближатися до неї на відстань, ближче, ніж на сто метрів до місця її проживання та місця її роботи. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд апеляційної інстанції переглянув апеляційну скаргу заявниці, подану на рішення місцевого суд, який лиш частково задовольнив її заяву про видачу обмежувального припису стосовно заінтересованої особи. Просила скасувати оскаржуване рішення в частині незадоволених заявлених вимог.

Заінтересована особа заперечувала проти задоволення апеляційної скарги заявниці.

Колегія суддів, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, прийшла до висновку про задоволення апеляційних вимог, зважаючи на такі обставини справи.

Між колишнім подружжям існує довготривалий конфлікт стосовно житлового будинку, який вирішується у цивільно-правових відносинах. Наразі на розгляді у суді першої інстанції перебувають цивільні справи про виселення заявниці зі спірного будинку та про визнання договору купівлі-продажу будинку недійсним.

Рішенням місцевого суду зобов’язано заінтересовану особу не чинити заявниці перешкод у проживанні в житловому будинку.

Також відомо, що у 2020 році чоловік тричі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

У 2023 році вироком суду першої інстанції кривдника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), та призначено йому покарання у виді шести місяців арешту.

Ухвалою Рівненського апеляційного суду вказаний вирок було скасовано, але не з реабілітуючих обставин, а у зв’язку із закінченням строків давності.

Цьогоріч кривдник також притягувався до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства та продовжує чинити заявниці перешкоди у проживанні в спірному житловому будинку з господарськими спорудами.

За даними Рівненського районного управління поліції, заявниця впродовж останнього півтора року 16 разів зверталася до поліції із заявами про вчинення її колишнім чоловіком відносно неї домашнього насильства, погроз, перешкоджання користуватися житловим будинком.

Крім того, стосовно заінтересованої особи виносилися термінові заборонні приписи у 2020-2022 роках, згідно з якими йому заборонялося вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи, а також у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Задовольняючи частково заяву про видачу обмежувального припису, суд першої інстанції виходив, зокрема, із того, що сторони проживають в окремих приміщеннях будинковолодіння, а тому у задоволенні обмежень щодо заборони заінтересованій особі перебувати в місці спільного проживання (перебування) із заявницею та заборони наближатися на відстань ближче 100 метрів до місця її проживання за цією адресою — слід відмовити.

Обґрунтувань щодо відмови у забороні кривдникові наближатися на відстань ближче ста метрів до місця перебування та місця роботи заявниці судом попередньої інстанції не наведено.

З таким висновком суду першої інстанції колегія суддів погодитися не змогла, виходячи з наступного.

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначено, що видача обмежувального припису є заходом впливу на кривдника, який може вживатися лише в інтересах постраждалих осіб та у разі настання певних факторів та ризиків.

Під час вирішення питання про наявність підстав для видачі обмежувального припису суди мають встановлювати, яким формам домашнього насильства піддавався заявник, та оцінювати ризики продовження у майбутньому домашнього насильства у будь-якому його прояві.

Аналогічний висновок викладено у постановах Верховного Суду від 21 листопада 2018 року у справі № 756/2072/18 (провадження № 61-19328св18), від 09 грудня 2019 року у справі № 756/11732/18 (провадження № 61-49077св18), від 02 листопада 2020 року у справі № 336/3551/18-ц (провадження № 61-1693св19), від 17 лютого 2021 року у справі № 766/13927/20-ц (провадження № 61-17471св20).

Систематичність вчинення домашнього насильства визначається, виходячи з кількісного показника порушення правил співжиття протягом необмеженого проміжку часу. При цьому суттєвим є саме факт повторного вчинення одного й того самого правопорушення, що свідчить про те, що застосовані заходи впливу є безрезультатними (постанова Верховного Суду від 01 червня 2022 року у справі № 161/16344/20).

Заявниця надала суду достатньо вагомих доказів (копії постанов місцевого суду про притягнення кривдника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, копії термінових заборонних приписів), які підтверджують систематичність вчинення її колишнім чоловіком домашнього насильства психологічного характеру. Такими його діями жінці могла бути завдана фізична та психологічна шкода. І таке правопорушення має триваючий характер із 2023 року.

Колегія суддів, проаналізувавши матеріали справи вважає, що заявниця, звернувшись до суду, мала на меті вжити заходів попередження вірогідного продовження чи повторення вчинення насильства з боку заінтересованої особи, запобігти настанню тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також шкоди для постраждалої особи, тому видача такого припису направлена на забезпечення першочергової безпеки заявниці.

Зважаючи на всі обставини справи, Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення про скасування оскаржуваного судового рішення в частині незадоволених заявлених вимог та задоволення заяви про видачу обмежувального припису строком на шість місяців, яким заборонено кривдникові перебувати в місці спільного проживання (перебування) із колишньою дружиною та наближатися до неї на відстань ближче, ніж сто метрів до місця її проживання чи перебування, а також місця роботи.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 12 листопада 2024 року у справі № 569/11625/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.