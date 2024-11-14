Европейская комиссия оштрафовала Meta на 797 млн ​​евро за злоупотребление

Компанию Meta Platforms оштрафовали на 797,72 млн евро за злоупотребление в пользу Facebook Marketplace.

Источник фото: REUTERS

Европейская комиссия 14 ноября оштрафовала компанию Meta Platforms на 797,72 млн евро (840,24 млн долларов США) за злоупотребление в пользу Facebook Marketplace. Об этом пишет Reuters.

«Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta... за нарушение антимонопольных правил ЕС путем привязки ее онлайн-сервиса объявлений Facebook Marketplace к личной социальной сети Facebook и навязывания несправедливых условий торговли другим поставщикам услуг онлайн-объявлений», – говорится в сообщении ЕК.

Компания Meta заявила, что подаст апелляцию на это решение, но в это время будет придерживаться его и будет работать быстро и конструктивно, чтобы найти решение, которое учтет поднятые вопросы.

Этот шаг Европейской комиссии был сделан через два года после того, как она обвинила американского технического гиганта в том, что он предоставил несправедливое преимущество своему сервису частных объявлений Facebook Marketplace, объединив эти два сервиса.

Европейский Союз открыл официальное производство по возможному антиконкурентному поведению Facebook в июне 2021 года, а в декабре 2022 года выразил обеспокоенность тем, что Meta связывает свою социальную сеть Facebook со своими онлайн-сервисами классифицированных объявлений.

Facebook запустил Marketplace в 2016 году, а годом позже расширил его в нескольких европейских странах.

В решении утверждается, что Meta навязывает Facebook Marketplace людям, использующим Facebook в незаконной «привязке», но Meta заявила, что этот аргумент игнорирует тот факт, что пользователи Facebook могут выбирать взаимодействовать ли с Marketplace и многие этого не делает.

Комиссия утверждала, что Marketplace имеет потенциал препятствовать росту крупных действующих онлайн-маркетплейсов в ЕС, но, по словам Meta, ЕК не смогла найти никаких доказательств ущерба для конкурентов.

За нарушение антимонопольного законодательства ЕС компаниям грозят штрафы в размере до 10% их мирового оборота.

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