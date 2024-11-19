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Ушел в джунгли — Джо Байден стал героем мемов после выступления в Бразилии, видео

18:49, 19 ноября 2024
В Бразилии президент США Джо Байден поднял тему глобального потепления, однако пользователи запомнили другую часть его выступления.
Ушел в джунгли — Джо Байден стал героем мемов после выступления в Бразилии, видео
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Президент США Джо Байден посетил Бразилию на саммите G20, однако перед этим посетил тропические леса Амазонии. Во время его выступления не обошлось без курьезов.

По данным CNN, визит действующего главы Белого дома должен был привлечь внимание к жизненно важной среде и усилиям по ограничению выбросов углекислого газа, чтобы помочь миру противостоять глобальному потеплению.

Джо Байден назвал борьбу с этой проблемой «определяющей» частью своего президентства и призвал новую администрацию президента, имея в виду команду Дональда Трампа, не забывать об этой проблеме.

После пресс-конференции президент США Джо Байден помахал журналистам рукой и ушел в сторону джунглей, хотя там никого не было. Это стало новым поводом для мемов:

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США Джо Байден

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