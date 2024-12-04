Спецназ разгоняет митингующих, митингующие применили новое оружие — в Тбилиси продолжаются протесты, видео

Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Грузии возобновились протесты. Участники выдвигают требования о проведении новых парламентских выборов и отставки правительства.

В частности, в Тбилиси завершилась шестая ночь многотысячного митинга против власти. Ситуация остается напряженной: полиция пытается разогнать протестующих и применяет спецсредства. В ответ участники акций продолжают устанавливать баррикады и требовать перемен. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Тысячи людей снова собрались перед зданием парламента Грузии в протест. Спецназовцы разгоняют участников акции, применяя водометы и слезоточивый газ. Кроме того, в сети распространили видео, где силовики избивают безоружного парня.

В то же время протестующие снова обстреливают фейерверками здание парламента. Вслед за «фейерверкометами» участники акции используют базуки с фейерверками.

Некоторые люди пришли на акцию с ведрами и поливали водой спецназ, использовавший против них пожарные шланги.

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