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Спецназ розганяє мітингарів, мітингувальники застосували нову зброю — у Тбілісі тривають протести, відео

08:29, 4 грудня 2024
Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ.
Спецназ розганяє мітингарів, мітингувальники застосували нову зброю — у Тбілісі тривають протести, відео
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Грузії поновилися протести. Учасники висувають вимоги щодо проведення нових парламентських виборів та відставки уряду.

Зокрема, у Тбілісі відбулася шоста ніч багатотисячного мітингу проти влади. Ситуація залишається напруженою: поліція намагається розігнати протестувальників та застосовує спецзасоби. У відповідь учасники акцій продовжують встановлювати барикади та вимагати змін. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Тисячі людей знову зібралися перед будівлею парламенту Грузії на протест. Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Крім того, в мережі поширили відео, де силовики б'ють беззбройного хлопця.

Водночас протестувальники знову обстрілюють феєрверками будівлю парламенту. Услід за «феєрверкометами» учасники акції використовують базуки з феєрверками.

Деякі люди прийшли на акцію з відрами та поливали водою спецназ, який використовував проти них пожежні шланги.

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Грузія

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