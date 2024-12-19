Практика судов
  1. В мире

Сирийцы штурмуют банки с мешками денег, чтобы обменять их на доллары и евро — фото

07:54, 19 декабря 2024
В Сирии люди пытаются уберечься от инфляции.
Сирийцы штурмуют банки с мешками денег, чтобы обменять их на доллары и евро — фото
Фото: Bild
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В многих городах Сирии люди массово выстраиваются в очереди в банках, чтобы обменять горы обесценившихся банкнот на доллары и евро. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, инфляция в Сирии не поддается контролю уже много лет, а нынешний уровень цен достиг невообразимых величин: среднего месячного дохода в стране хватает максимум на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба.

Перед новым руководством Сирии стоит сложнейшая задача: стабилизировать экономику, мобилизовать международную помощь и восстановить доверие к сирийской лире. Поскольку надежды на быстрое улучшение ситуации мало, люди пытаются уберечься от инфляции, купив иностранную валюту, в основном доллары США или евро. 

Фото: Bild

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Сирия банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предприятия, расположенные на территории активных боевых действий, могут освободить от взыскания задолженности по кредитам – Рада одобрила законопроект

Принят за основу законопроект, направленный на решение проблем предприятий, потерявших активы и земельные участки, что лишает их возможности вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед банками-кредиторами.

На должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия объявят дополнительный конкурс

В Совете правосудия считают, что Служба дисциплинарных инспекторов должна работать в полном составе.

Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

В прошлые годы открытие дисциплинарных дел в отношении судей ВАКС вызывало бурную реакцию у общественности, но сейчас – тишина.

Суды смогут взыскивать с должников штрафы до 121 тысячи грн во время судебного контроля за исполнением решений – вступил в силу закон

Вступили в силу изменения в ХПК, ГПК и КАСУ, по которым в рамках судебного контроля за исполнением решений суды смогут взыскивать с должников штраф от 60 560 грн до 121 120 грн.

ГСА обещает доработать программное обеспечение под новые правила распределения дел в судах до 1 марта 2025 года

Для того, чтобы новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступило в силу, ГП «ИСС» должно доработать программное обеспечение – а это может произойти не ранее марта 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Павліченко
    Катерина Павліченко
    заступник Міністра внутрішніх справ
  • Оксана Скрипка
    Оксана Скрипка
    суддя Деснянського районного суду міста Києва