Суд обязал администрацию Трампа сохранить сохранить переписку о военной операции в Signal

Суд обязал должностных лиц администрации президента США, обсуждавших в Signal обстрел хуситов, хранить все сообщения в этом чате.

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Судья в Вашингтоне приказал чиновникам администрации президента США Дональда Трампа, которые вели конфиденциальное обсуждение о военной операции в чате в Signal, сохранить эти сообщения. Об этом сообщает The New York Times.

В частности, федеральный судья Джеймс Боусберг приказал советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, главе Пентагона Питу Гегсету, директору по нацразведке Тулси Габбард, госсекретарю Марко Рубио, вице-президенту Джей Ди Венсу и президенту Дональду Трампу позаботиться о сохранении сообщений в чате в Signal, в который случайно добавили главного редактора издания The Atlantic.

Приказ касается всех переписок в период с 11 по 15 марта, когда там обсуждали детали военной операции против боевиков-хуситов в Йемене.

При этом судья пока не объявил, видит ли он признаки нарушения законодательства в скандале с Signal.

Министерство юстиции США заявило, что администрация уже принимает меры по отслеживанию и хранению сообщений за период с 11 по 15 марта.

Добавим, Майкл Уолц взял на себя ответственность за включение журналиста The Atlantic в закрытый чат.

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