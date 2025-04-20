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Джонсон обвинил WhatsApp в социальном кризисе и демографическом спаде

14:51, 20 апреля 2025
По словам Джонсона, WhatsApp разрушает западную цивилизацию и снижает рождаемость.
Джонсон обвинил WhatsApp в социальном кризисе и демографическом спаде
Фото: mukachevo.net
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко высказался о влиянии мессенджера WhatsApp на современное общество. По его мнению, популярная платформа вредит западной цивилизации и может быть причастна к снижению рождаемости в развитых странах.

«Мы стали проводить больше времени в группах WhatsApp, что часто приводит к катастрофическим результатам», - сказал Джонсон. Он добавил, что "поколение Z, миллениалы, кто угодно, проводят так много времени в социальных сетях, что перестают ходить на вечеринки. Они пьют меньше, чем когда-то мое поколение. И, возможно, это объясняет резкое снижение рождаемости. WhatsApp разрушает западную цивилизацию".

Политик подчеркнул, что хоть цифровое общение может казаться более удобным, именно живой контакт - с его непредсказуемостью и эмоциональностью - имеет ключевое значение для социальной жизни и продолжения рода.

Компания Meta, которой принадлежит WhatsApp пока публично не комментировала ситуацию.

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WhatsApp Борис Джонсон Великобритания соцсети

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