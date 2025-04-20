Джонсон звинуватив WhatsApp у соціальній кризі та демографічному спаді

За словами Джонсона, WhatsApp руйнує західну цивілізацію та знижує народжуваність.

Фото: mukachevo.net

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Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко висловився щодо впливу месенджера WhatsApp на сучасне суспільство. На його думку, популярна платформа шкодить західній цивілізації і може бути причетна до зниження народжуваності в розвинених країнах.

«Ми стали проводити більше часу в групах WhatsApp, що часто призводить до катастрофічних результатів», — сказав Джонсон. Він додав, що «покоління Z, мілленіали, хто завгодно, проводять так багато часу в соціальних мережах, що перестають ходити на вечірки. Вони пʼють менше, ніж колись моє покоління. І, можливо, це пояснює різке зниження народжуваності. WhatsApp руйнує західну цивілізацію».

Політик наголосив, що хоч цифрове спілкування може здаватися зручнішим, саме живий контакт — з його непередбачуваністю та емоційністю — має ключове значення для соціального життя та продовження роду.

Компанія Meta, якій належить WhatsApp поки публічно не коментувала ситуацію.

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