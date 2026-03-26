  В Україні

Пенсійні зміни та повноваження місцевих рад під час воєнного стану: що розгляне Верховна Рада 26 березня

09:55, 26 березня 2026
Рада збереться на засідання, де розгляне ратифікацію міжнародних угод щодо відновлення України та перевезень, пенсійні зміни, повноваження місцевих рад під час воєнного стану, а також низку ініціатив у сфері боротьби з торгівлею людьми та захисту культурної спадщини.
У четвер, 26 березня, Верховна Рада збереться на пленарне засідання. Під час роботи, народні депутати планують розглянути такі питання:

Питання ратифікації

0348 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України

Перше читання

№13648 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо визначення загальних засад впровадження та адміністрування публічних електронних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№14405 — Проєкт Закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану

Перше читання

№11481 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо збереження цінної історичної забудови в населених пунктах

Перше читання

№14298 — Проєкт Закону про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України»

№13631 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

№14152 — Проєкт Закону про внесення зміни до статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів досудового розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми

Друге читання

№13705-д — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо підтвердження страхового стажу

№12141 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу

№14290 — Проєкт Постанови про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих порушень прав дитини при формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення

№15079 — Проєкт Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України

№15060 — Проєкт Постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у сферах культури, охорони культурної спадщини, туризму, фізичної культури і спорту

№15083 — Проєкт Постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави

№0349 — Проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

№0298 — Проєкт Закону про зупинення дії деяких міжнародних договорів України

№13264-П — Проєкт Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в цілому проєкту Закону України «Про внесення зміни до статті 43 Закону України “Про електронні комунікації”»

