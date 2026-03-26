Пенсионные изменения и полномочия местных советов во время военного положения: что рассмотрит Верховная Рада 26 марта

Рада соберется на заседание, где рассмотрит ратификацию международных соглашений по восстановлению Украины и перевозок, пенсионные изменения, полномочия местных советов во время военного положения, а также ряд инициатив в сфере борьбы с торговлей людьми и защиты культурного наследия.

В четверг, 26 марта, Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Во время работы народные депутаты планируют рассмотреть следующие вопросы:

Вопросы ратификации

0348 — Проект Закона о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Федеральным советом Швейцарии о сотрудничестве в процессе восстановления Украины

Первое чтение

№13648 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно определения общих принципов внедрения и администрирования публичных электронных реестров и информационно-коммуникационных систем

Для включения в повестку дня и принятия решения

№14405 — Проект Закона об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения

Первое чтение

№11481 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения ценной исторической застройки в населённых пунктах

Первое чтение

№14298 — Проект Закона о внесении изменения в статью 13 Закона Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины»

№13631 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус»

№14152 — Проект Закона о внесении изменения в статью 297-1 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно совершенствования механизмов досудебного расследования преступлений, связанных с торговлей людьми

Второе чтение

№13705-д — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно подтверждения страхового стажа

№12141 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража

№14290 — Проект Постановления об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов возможных нарушений прав ребёнка при формировании и реализации государственной политики в сфере защиты прав детей, социальной поддержки семей с детьми, развития семейных форм воспитания и усыновления

№15079 — Проект Постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины

№15060 — Проект Постановления об отчёте Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины в сферах культуры, охраны культурного наследия, туризма, физической культуры и спорта

№15083 — Проект Постановления об отчёте Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении мероприятий по обороне государства

№0349 — Проект Закона о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Марокко о международных автомобильных перевозках

№0298 — Проект Закона о приостановлении действия некоторых международных договоров Украины

№13264-П — Проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом проекта Закона Украины «О внесении изменения в статью 43 Закона Украины “Об электронных коммуникациях”»

