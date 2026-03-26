Уряд дозволив пропорційне збільшення вартості в БпЛА-контрактах

Кабінет Міністрів дозволив змінювати ціну контрактів на виробництво дронів у разі подорожчання оптоволоконних компонентів.

Фото: dot.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах повномасштабної війни технології безпілотних систем розвиваються значно швидше, ніж механізми державного регулювання. Одним із ключових елементів сучасних БпЛА, стійких до РЕБ, стали оптоволоконні системи зв’язку. Проте нестабільність ринкових цін на ці компоненти створювала ризики для виробників, оскільки ціна державних контрактів раніше була фактично фіксованою.

Уряд постановою від 18 березня 2026 року № 351 вніс важливі зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин. Нові правила дозволять пропорційно збільшувати вартість контракту у разі зростання ринкових цін на оптоволоконні компоненти.

Що змінилося?

Раніше ціна контракту фактично фіксувалася на момент його укладення. Навіть за суттєвого зростання вартості компонентів виробники були змушені виконувати зобов’язання на попередніх умовах або нести збитки. Істотні умови державного контракту не мали змінюватися до повного виконання зобов’язань.

Винятки із цього правила були обмежені:

коригування обсягів закупівлі;

поліпшення якісного стану предмета закупівлі без збільшення суми вартості;

продовження строку дії державних контрактів у разі форсмажору чи затримки фінансування без збільшення суми вартості;

погодження зміни вартості в бік зменшення;

зміна ставок податків, курсів валют або індексів споживчих цін;

одноразове збільшення ціни не більше ніж на 20% у разі зміни технічних чи інженерних рішень на вимогу замовника.

Якщо ж витрати виробників зростали виключно через ринкову ціну комплектуючих, без зміни технічних рішень на вимогу замовника, такі виробники опинялися в ситуації, коли виконання контракту ставало збитковим.

Постанова № 351 доповнює пункт 14 Порядку новим абзацом, відповідно до якого дозволено одноразову зміну в бік збільшення ціни державного контракту на виготовлення і поставку безпілотних систем, якщо їхніми складовими частинами згідно з технічними умовами є оптоволоконні бобіни (котушки, бухти тощо), пропорційно збільшенню ціни таких складових частин на ринку.

Ці зміни впливають на досить широке коло учасників оборонного сектору, залучених до виробництва та закупівлі безпілотних систем.

Насамперед зміни стосуються вітчизняних виробників БпЛА, які використовують оптоволоконні технології для захисту від радіоелектронної боротьби або забезпечення стабільного зв’язку на великих відстанях. Для них новий механізм означає можливість коригувати вартість контрактів у разі подорожчання ключових компонентів.

Також нововведення зачіпають державних замовників, зокрема Міністерство оборони, Держспецзв’язку та інші органи сектору безпеки і оборони, які здійснюють закупівлі безпілотних систем.

Окрему категорію також становлять військові частини, які отримали право проводити закупівлі дронів за спрощеною процедурою без додаткових погоджень, що має пришвидшити постачання техніки на фронт.

Документальне підтвердження

Для того, щоб скористатися правом на перегляд ціни, виконавець має надати замовнику пакет документів:

Оновлений розрахунок ціни за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

Висновок експерта або звіт про оцінку майна, які визначають орієнтовну вартість складових на ринку.

Важливо: Висновок має бути виданий спеціалізованою судово-експертною установою або уповноваженим оцінювачем. А прибуток виконавця у новому розрахунку все одно не може перевищувати 25 % виробничої собівартості.

Крім того, урядом передбачені певні обмеження для стимулювання вчасної поставки безпілотників. Так, ціна контракту не може бути збільшена, якщо виконавець допустив неналежне виконання контракту, або прострочив терміни постачання БПЛА.

Це означає, що якщо виробник чекав на поставку оптоволокна, що здорожчало і через це зірвав графік передачі безпілотників замовнику, він втрачає право на компенсацію різниці в ціні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.