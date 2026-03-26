Правительство разрешило пропорциональное увеличение стоимости в БпЛА-контрактах

Кабинет Министров разрешил изменять цену контрактов на производство дронов в случае подорожания оптоволоконных компонентов.

В условиях полномасштабной войны технологии беспилотных систем развиваются значительно быстрее, чем механизмы государственного регулирования. Одним из ключевых элементов современных БпЛА, устойчивых к РЭБ, стали оптоволоконные системы связи. Однако нестабильность рыночных цен на эти компоненты создавала риски для производителей, поскольку цена государственных контрактов ранее была фактически фиксированной.

Правительство постановлением от 18 марта 2026 года № 351 внесло важные изменения в Порядок осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей. Новые правила позволят пропорционально увеличивать стоимость контракта в случае роста рыночных цен на оптоволоконные компоненты.

Что изменилось?

Ранее цена контракта фактически фиксировалась на момент его заключения. Даже при существенном росте стоимости компонентов производители были вынуждены выполнять обязательства на прежних условиях или нести убытки. Существенные условия государственного контракта не должны были меняться до полного выполнения обязательств.

Исключения из этого правила были ограничены:

корректировка объемов закупки;

улучшение качественного состояния предмета закупки без увеличения суммы стоимости;

продление срока действия государственных контрактов в случае форс-мажора или задержки финансирования без увеличения суммы стоимости;

согласование изменения стоимости в сторону уменьшения;

изменение ставок налогов, курсов валют или индексов потребительских цен;

одноразовое увеличение цены не более чем на 20% в случае изменения технических или инженерных решений по требованию заказчика.

Если же расходы производителей росли исключительно из-за рыночной цены комплектующих, без изменения технических решений по требованию заказчика, такие производители оказывались в ситуации, когда выполнение контракта становилось убыточным.

Постановление № 351 дополняет пункт 14 Порядка новым абзацем, согласно которому разрешено однократное изменение в сторону увеличения цены государственного контракта на изготовление и поставку беспилотных систем, если их составными частями согласно техническим условиям являются оптоволоконные бобины (катушки, бухты и т.д.), пропорционально увеличению цены таких составных частей на рынке.

Эти изменения влияют на достаточно широкий круг участников оборонного сектора, вовлеченных в производство и закупки беспилотных систем.

Прежде всего, изменения касаются отечественных производителей БпЛА, использующих оптоволоконные технологии для защиты от радиоэлектронной борьбы или обеспечения стабильной связи на больших расстояниях. Для них новый механизм означает возможность корректировать стоимость контрактов в случае подорожания ключевых компонентов.

Также нововведения затрагивают государственных заказчиков, в частности Министерство обороны, Госспецсвязи и другие органы сектора безопасности и обороны, осуществляющие закупки беспилотных систем.

Отдельную категорию также составляют воинские части, получившие право проводить закупки дронов по упрощенной процедуре без дополнительных согласований, что должно ускорить поставки техники на фронт.

Документальное подтверждение

Для того чтобы воспользоваться правом на пересмотр цены, исполнитель должен предоставить заказчику пакет документов:

Обновленный расчет цены по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Заключение эксперта или отчет об оценке имущества, определяющие ориентировочную стоимость составляющих на рынке.

Важно: Заключение должно быть выдано специализированным судебно-экспертным учреждением или уполномоченным оценщиком. А прибыль исполнителя в новом расчете все равно не может превышать 25% производственной себестоимости.

Кроме того, правительством предусмотрены определенные ограничения для стимулирования своевременной поставки беспилотников. Так, цена контракта не может быть увеличена, если исполнитель допустил ненадлежащее исполнение контракта или просрочил сроки поставки БпЛА.

Это означает, что если производитель ждал поставку подорожавшего оптоволокна и из-за этого сорвал график передачи беспилотников заказчику, он теряет право на компенсацию разницы в цене.

