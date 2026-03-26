Володимир Зеленський привітав Нацгвардію з річницею створення: відео

09:40, 26 березня 2026
Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із 12 річницею створення Національної гвардії України, наголосивши на її ключовій ролі в обороні держави.

Глава держави підкреслив, що Нацгвардія стала одним із ключових елементів нашої оборони та наших активних дій по всій лінії фронту.

За словами Президента, назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе, і кожен, хто чує про «Азов» і «Хартію», знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання.

«Перший корпус Національної гвардії разом з іншими нашими Силами оборони захищає один із найбільш складних, Покровсько-Очеретинський напрямок на Донеччині. Другий корпус виконує завдання на Харківщині і робить це саме так, як потрібно. Третя бригада Нацгвардії, 18-та Словʼянська бригада, також підрозділи безпілотної складової Lasar’s Group, «Крила Омеги» і «Тайфун», бійці Центру спецпризначення «Омега» – кожна назва в Нацгвардії говорить про силу», - підкреслив Володимир Зеленський та додав, що держава пишається кожним і кожною, хто воює заради України і хто захищає Україну в лавах Національної гвардії. – «Вітаю вас із вашим днем. Дякую вам за силу. Слава Україні!».

 

