Владимир Зеленский поздравил Нацгвардию с годовщиной создания: видео

09:40, 26 марта 2026
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с 12-й годовщиной создания Национальной гвардии Украины, подчеркнув ее ключевую роль в обороне государства.

Глава государства отметил, что Нацгвардия стала одним из ключевых элементов нашей обороны и наших активных действий по всей линии фронта.

По словам Президента, названия подразделений Нацгвардии говорят сами за себя, и каждый, кто слышит о «Азове» и «Хартии», знает, что это подразделения, которые достойно выполняют боевые задачи.

«Первый корпус Национальной гвардии вместе с другими нашими Силами обороны защищает одно из самых сложных направлений — Покровско-Очеретинское на Донетчине. Второй корпус выполняет задачи на Харьковщине и делает это именно так, как нужно. Третья бригада Нацгвардии, 18-я Славянская бригада, также подразделения беспилотной составляющей Lasar’s Group, «Крылья Омеги» и «Тайфун», бойцы Центра спецназначения «Омега» — каждое название в Нацгвардии говорит о силе», - подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что государство гордится каждым и каждой, кто воюет ради Украины и кто защищает Украину в рядах Национальной гвардии. – «Поздравляю вас с вашим днем. Спасибо вам за силу. Слава Украине!».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.

