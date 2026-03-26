Владимир Зеленский поздравил Нацгвардию с годовщиной создания: видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с 12-й годовщиной создания Национальной гвардии Украины, подчеркнув ее ключевую роль в обороне государства.

Глава государства отметил, что Нацгвардия стала одним из ключевых элементов нашей обороны и наших активных действий по всей линии фронта.

По словам Президента, названия подразделений Нацгвардии говорят сами за себя, и каждый, кто слышит о «Азове» и «Хартии», знает, что это подразделения, которые достойно выполняют боевые задачи.

«Первый корпус Национальной гвардии вместе с другими нашими Силами обороны защищает одно из самых сложных направлений — Покровско-Очеретинское на Донетчине. Второй корпус выполняет задачи на Харьковщине и делает это именно так, как нужно. Третья бригада Нацгвардии, 18-я Славянская бригада, также подразделения беспилотной составляющей Lasar’s Group, «Крылья Омеги» и «Тайфун», бойцы Центра спецназначения «Омега» — каждое название в Нацгвардии говорит о силе», - подчеркнул Владимир Зеленский и добавил, что государство гордится каждым и каждой, кто воюет ради Украины и кто защищает Украину в рядах Национальной гвардии. – «Поздравляю вас с вашим днем. Спасибо вам за силу. Слава Украине!».

