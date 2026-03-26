Медаль «За поранення»: хто з військових може отримати і як це зробити

Хто має право на відзнаку, які документи потрібні та як проходить процедура оформлення.

Міністерство оборони оприлюднило роз’яснення щодо умов нагородження медаллю «За поранення», а також процедури її оформлення для військовослужбовців і звільнених у запас.

Відомча відзнака була запроваджена у 2019 році. Вона призначена для вшанування військових, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань із захисту держави.

Хто має право на нагороду

Медалью «За поранення» нагороджують військовослужбовців Збройних сил України, які отримали легкі або тяжкі поранення безпосередньо під час бойових дій. До таких випадків також прирівнюють травми та каліцтва, отримані в полоні.

Право на відзнаку мають і військові, звільнені зі служби, якщо вони зазнали поранення під час виконання обов’язків, але раніше не були нагороджені.

Як оформити нагородження

Для отримання медалі військовослужбовець має звернутися до командування. Далі запускається процедура:

збір нагородних матеріалів;

підготовка подання із зазначенням ступеня тяжкості поранення;

додавання висновку військово-лікарської комісії;

передання документів до органів військового управління або Міністерства оборони України;

перевірка матеріалів і підготовка проєкту наказу про нагородження;

вручення відзнаки після підписання наказу.

Документи розглядають на відповідність факту поранення під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Процедура для звільнених зі служби

Особи, які вже звільнені, подають документи через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем обліку.

Необхідно надати копії паспорта, податкового номера, військового квитка та висновку ВЛК. Після цього подається заява на ім’я начальника ТЦК та СП з проханням ініціювати клопотання перед Міністром оборони.

Після перевірки документів матеріали передають до кадрових органів Міноборони. Рішення про нагородження оформлюють наказом, а медаль вручають через ТЦК та СП.

Чи передбачені пільги

Сама відомча нагорода не надає права на соціальні пільги. Водночас факт бойового поранення може стати підставою для отримання статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, що передбачає відповідні соціальні гарантії.

Як виглядає медаль

Медаль виготовляють із патинованої бронзи. На лицьовому боці зображено Тризуб на тлі схрещених мечів і тернового вінка. На зворотному — напис: «За жертву крові / в боях за волю / України» та лавровий напіввінок.

Відзнака кріпиться до стрічки чорного та пурпурового кольорів. Залежно від ступеня поранення додається лаврова гілка: бронзова — за легке поранення, срібна — за тяжке.

Медаль вручають один раз. У разі повторних поранень передбачені додаткові відзнаки у вигляді лаврових гілок, які кріпляться до стрічки.

