  1. В Украине

Медаль «За ранение»: кто из военнослужащих может получить и как это сделать

09:41, 26 марта 2026
Кто имеет право на награду, какие документы нужны и как проходит процедура оформления.
Министерство обороны обнародовало разъяснение относительно условий награждения медалью «За ранение», а также процедуры ее оформления для военнослужащих и уволенных в запас.

Ведомственная награда была введена в 2019 году. Она предназначена для чествования военнослужащих, которые получили ранения во время выполнения боевых задач по защите государства.

Кто имеет право на награду

Медалью «За ранение» награждают военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили легкие или тяжелые ранения непосредственно во время боевых действий. К таким случаям также приравниваются травмы и увечья, полученные в плену.

Право на награду имеют и военнослужащие, уволенные со службы, если они получили ранение во время выполнения обязанностей, но ранее не были награждены.

Как оформить награждение

Для получения медали военнослужащий должен обратиться к командованию. Далее запускается процедура:

  • сбор наградных материалов;
  • подготовка представления с указанием степени тяжести ранения;
  • добавление заключения военно-врачебной комиссии;
  • передача документов в органы военного управления или Министерство обороны Украины;
  • проверка материалов и подготовка проекта приказа о награждении;
  • вручение награды после подписания приказа.

Документы рассматриваются на соответствие факту ранения во время выполнения боевых задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Процедура для уволенных со службы

Лица, которые уже уволены, подают документы через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту учета.

Необходимо предоставить копии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, военного билета и заключения ВВК. После этого подается заявление на имя начальника ТЦК и СП с просьбой инициировать ходатайство перед Министром обороны.

После проверки документов материалы передаются в кадровые органы Министерства обороны. Решение о награждении оформляется приказом, а медаль вручается через ТЦК и СП.

Предусмотрены ли льготы

Сама ведомственная награда не дает права на социальные льготы. В то же время факт боевого ранения может стать основанием для получения статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, что предусматривает соответствующие социальные гарантии.

Как выглядит медаль

Медаль изготавливают из патинированной бронзы. На лицевой стороне изображен Тризуб на фоне скрещенных мечей и тернового венка. На оборотной — надпись: «За жертву крови / в боях за волю / Украины» и лавровый полувенок.

Награда крепится к ленте черного и пурпурного цветов. В зависимости от степени ранения добавляется лавровая ветвь: бронзовая — за легкое ранение, серебряная — за тяжелое.

Медаль вручается один раз. В случае повторных ранений предусмотрены дополнительные награды в виде лавровых ветвей, которые крепятся к ленте.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Идентификатор медиа – R40-02154.

