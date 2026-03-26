Україна припинила дію 116 міжнародних договорів із РФ, Білоруссю та СНД — МЗС

10:17, 26 березня 2026
Уряд ухвалив рішення про вихід зі 116 договорів, укладених із Росією, Білоруссю та в межах Співдружності Незалежних Держав.
Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства закордонних справ припинив дію 116 міжнародних договорів, укладених із Росією, Білоруссю та в межах Співдружності Незалежних Держав. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, рішення є частиною системної політики України щодо розриву юридичних зв’язків із державою-агресором.

«Україна зробила ще один масштабний крок на цьому шляху. Розриваємо останні зв’язки з так званим “СНД”. Моє тверде переконання: договірно-правова база України має відповідати реаліям війни та нової безпекової архітектури на європейському континенті. Для цього необхідно розірвати останні юридичні зв’язки, які колись поєднували нас із РФ, Білоруссю, так званим “СНД”. Це складний і комплексний юридичний процес, що потребує послідовного опрацювання, і ми системно виконуємо цю роботу», — наголосив Сибіга.

Згідно з рішенням уряду:

  • припинено дію 25 договорів;
  • денонсовано 3;
  • здійснено вихід із 88 угод.

Із загальної кількості:

  • 5 договорів — із Росією;
  • 23 — із Білоруссю;
  • 87 — у рамках СНД;
  • ще один — тристоронній між Україною, РФ і Білоруссю.

Міністр зазначив, що з урахуванням нещодавніх указів Президента від 25 лютого про вихід із 31 міжнародного договору в рамках СНД, а також зареєстрованих у Верховній Раді 14 законопроєктів, якими передбачено припинення дії 74 міжнародних договорів, Україна фактично завершує основний етап приведення нормативно-правової бази дво- та багатосторонніх відносин з РФ, РБ та в рамках СНД у відповідність до реалій війни та визначального місця України в новій архітектурі безпеки Європи.

