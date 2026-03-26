Украина прекратила действие 116 международных договоров с РФ, Беларусью и СНГ — МИД

Правительство приняло решение о выходе из 116 договоров, заключенных с Россией, Беларусью и в рамках Содружества Независимых Государств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров по инициативе Министерства иностранных дел прекратил действие 116 международных договоров, заключенных с Россией, Беларусью и в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, решение является частью системной политики Украины по разрыву юридических связей с государством-агрессором.

«Украина сделала еще один масштабный шаг на этом пути. Разрываем последние связи с так называемым “СНГ”. Мое твердое убеждение: договорно-правовая база Украины должна соответствовать реалиям войны и новой архитектуре безопасности на европейском континенте. Для этого необходимо разорвать последние юридические связи, которые когда-то связывали нас с РФ, Беларусью, так называемым “СНГ”. Это сложный и комплексный юридический процесс, который требует последовательной проработки, и мы системно выполняем эту работу», — подчеркнул Сибига.

Согласно решению правительства:

прекращено действие 25 договоров;

денонсировано 3;

осуществлен выход из 88 соглашений.

Из общего количества:

5 договоров — с Россией;

23 — с Беларусью;

87 — в рамках СНГ;

еще один — трехсторонний между Украиной, РФ и Беларусью.

Министр отметил, что с учетом недавних указов Президента от 25 февраля о выходе из 31 международного договора в рамках СНГ, а также зарегистрированных в Верховной Раде 14 законопроектов, которыми предусмотрено прекращение действия 74 международных договоров, Украина фактически завершает основной этап приведения нормативно-правовой базы двусторонних и многосторонних отношений с РФ, РБ и в рамках СНГ в соответствие с реалиями войны и определяющим местом Украины в новой архитектуре безопасности Европы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.