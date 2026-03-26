  В Украине

Украина прекратила действие 116 международных договоров с РФ, Беларусью и СНГ — МИД

10:17, 26 марта 2026
Правительство приняло решение о выходе из 116 договоров, заключенных с Россией, Беларусью и в рамках Содружества Независимых Государств.
Кабинет Министров по инициативе Министерства иностранных дел прекратил действие 116 международных договоров, заключенных с Россией, Беларусью и в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, решение является частью системной политики Украины по разрыву юридических связей с государством-агрессором.

«Украина сделала еще один масштабный шаг на этом пути. Разрываем последние связи с так называемым “СНГ”. Мое твердое убеждение: договорно-правовая база Украины должна соответствовать реалиям войны и новой архитектуре безопасности на европейском континенте. Для этого необходимо разорвать последние юридические связи, которые когда-то связывали нас с РФ, Беларусью, так называемым “СНГ”. Это сложный и комплексный юридический процесс, который требует последовательной проработки, и мы системно выполняем эту работу», — подчеркнул Сибига.

Согласно решению правительства:

  • прекращено действие 25 договоров;
  • денонсировано 3;
  • осуществлен выход из 88 соглашений.

Из общего количества:

  • 5 договоров — с Россией;
  • 23 — с Беларусью;
  • 87 — в рамках СНГ;
  • еще один — трехсторонний между Украиной, РФ и Беларусью.

Министр отметил, что с учетом недавних указов Президента от 25 февраля о выходе из 31 международного договора в рамках СНГ, а также зарегистрированных в Верховной Раде 14 законопроектов, которыми предусмотрено прекращение действия 74 международных договоров, Украина фактически завершает основной этап приведения нормативно-правовой базы двусторонних и многосторонних отношений с РФ, РБ и в рамках СНГ в соответствие с реалиями войны и определяющим местом Украины в новой архитектуре безопасности Европы.

МИД правительство Украина Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.

