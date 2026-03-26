Зробили покупку на 100 тисяч гривень — ризикуєте втратити субсидію: що потрібно знати

Великі витрати можуть стати підставою для відмови, але в окремих випадках право на допомогу зберігається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні право на житлову субсидію може бути втрачено, якщо члени домогосподарства здійснювали великі фінансові операції. Йдеться про витрати понад 100 тисяч гривень протягом року до звернення за допомогою. Водночас закон передбачає низку винятків, коли субсидію все ж призначають.

Коли субсидію не призначають

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №848, житлову субсидію не надають, якщо протягом 12 місяців до звернення хтось із домогосподарства або член його сім’ї здійснив покупку чи оплату на суму понад 100 тисяч гривень.

Йдеться, зокрема, про:

купівлю нерухомості (квартири, будинку, землі);

придбання транспортних засобів;

інвестиції в цінні папери, фінансові інструменти або віртуальні активи;

купівлю будівельних матеріалів чи товарів тривалого користування;

оплату робіт або послуг (крім медичних, освітніх і житлово-комунальних у межах норм);

внески до статутного капіталу компаній;

надання фінансової допомоги чи позик;

благодійні внески у грошовій формі.

Також підставою для відмови може стати здійснення платежів за договорами, які передбачають набуття права власності на нерухомість або транспорт (крім спадщини та дарування).

Коли субсидію все ж призначають

Попри загальне правило, закон передбачає ситуації, коли субсидію не скасовують навіть після значних витрат.

Зокрема:

якщо житло придбано протягом шести місяців після продажу іншого, яке було єдиним у власності, — за наявності підтвердних документів;

якщо кошти витрачені на встановлення сонячних або вітрових електростанцій (за умови, що платіж не перевищує 150 тисяч гривень).

У таких випадках доходи від продажу майна не враховуються при визначенні права на субсидію.

Хто має пільги

Обмеження щодо витрат не застосовуються до окремих категорій:

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

багатодітних сімей (троє і більше дітей), зокрема тих, де є діти під опікою.

Для таких родин допускаються витрати понад 100 тисяч гривень на потреби дітей — житло, транспорт, техніку, одяг, харчування, засоби гігієни, книги тощо.

Водночас такі покупки мають бути підтверджені документами — договорами або розрахунковими чеками (у паперовій чи електронній формі).

Висновок

Фінансові операції понад 100 тисяч гривень можуть стати підставою для відмови у субсидії. Однак у низці випадків — зокрема при купівлі житла після продажу попереднього або витратах на енергоефективність — право на допомогу зберігається. Важливо також, що для окремих соціальних категорій діють додаткові винятки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.