Совершили покупку на 100 тысяч гривен — рискуете потерять субсидию: что нужно знать
В Украине право на жилищную субсидию может быть утрачено, если члены домохозяйства осуществляли крупные финансовые операции. Речь идет о расходах свыше 100 тысяч гривен в течение года до обращения за помощью. В то же время закон предусматривает ряд исключений, когда субсидия все же назначается.
Когда субсидию не назначают
В соответствии с постановлением Кабинета Министров №848, жилищная субсидия не предоставляется, если в течение 12 месяцев до обращения кто-либо из домохозяйства или член его семьи совершил покупку или оплату на сумму свыше 100 тысяч гривен.
Речь идет, в частности, о:
- покупке недвижимости (квартиры, дома, земли);
- приобретении транспортных средств;
- инвестициях в ценные бумаги, финансовые инструменты или виртуальные активы;
- покупке строительных материалов или товаров длительного пользования;
- оплате работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных в пределах норм);
- взносах в уставный капитал компаний;
- предоставлении финансовой помощи или займов;
- благотворительных взносах в денежной форме.
Также основанием для отказа может стать осуществление платежей по договорам, предусматривающим приобретение права собственности на недвижимость или транспорт (кроме наследства и дарения).
Когда субсидию все же назначают
Несмотря на общее правило, закон предусматривает ситуации, когда субсидию не отменяют даже после значительных расходов.
В частности:
- если жилье приобретено в течение шести месяцев после продажи другого, которое было единственным в собственности, — при наличии подтверждающих документов;
- если средства потрачены на установку солнечных или ветровых электростанций (при условии, что платеж не превышает 150 тысяч гривен).
В таких случаях доходы от продажи имущества не учитываются при определении права на субсидию.
Кто имеет льготы
Ограничения по расходам не применяются к отдельным категориям:
- детским домам семейного типа и приемным семьям;
- многодетным семьям (трое и более детей), в том числе тем, где есть дети под опекой.
Для таких семей допускаются расходы свыше 100 тысяч гривен на нужды детей — жилье, транспорт, технику, одежду, питание, средства гигиены, книги и другое.
При этом такие покупки должны быть подтверждены документами — договорами или расчетными документами (квитанциями, товарными или кассовыми чеками) в бумажной и/или электронной форме.
Вывод
Финансовые операции свыше 100 тысяч гривен могут стать основанием для отказа в субсидии. Однако в ряде случаев — в частности при покупке жилья после продажи предыдущего или расходах на энергоэффективность — право на помощь сохраняется. Важно также, что для отдельных социальных категорий действуют дополнительные исключения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.