  1. В Украине

Совершили покупку на 100 тысяч гривен — рискуете потерять субсидию: что нужно знать

10:51, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Крупные расходы могут стать основанием для отказа, но в отдельных случаях право на помощь сохраняется.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине право на жилищную субсидию может быть утрачено, если члены домохозяйства осуществляли крупные финансовые операции. Речь идет о расходах свыше 100 тысяч гривен в течение года до обращения за помощью. В то же время закон предусматривает ряд исключений, когда субсидия все же назначается.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Когда субсидию не назначают

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №848, жилищная субсидия не предоставляется, если в течение 12 месяцев до обращения кто-либо из домохозяйства или член его семьи совершил покупку или оплату на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Речь идет, в частности, о:

  • покупке недвижимости (квартиры, дома, земли);
  • приобретении транспортных средств;
  • инвестициях в ценные бумаги, финансовые инструменты или виртуальные активы;
  • покупке строительных материалов или товаров длительного пользования;
  • оплате работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных в пределах норм);
  • взносах в уставный капитал компаний;
  • предоставлении финансовой помощи или займов;
  • благотворительных взносах в денежной форме.

Также основанием для отказа может стать осуществление платежей по договорам, предусматривающим приобретение права собственности на недвижимость или транспорт (кроме наследства и дарения).

Когда субсидию все же назначают

Несмотря на общее правило, закон предусматривает ситуации, когда субсидию не отменяют даже после значительных расходов.

В частности:

  • если жилье приобретено в течение шести месяцев после продажи другого, которое было единственным в собственности, — при наличии подтверждающих документов;
  • если средства потрачены на установку солнечных или ветровых электростанций (при условии, что платеж не превышает 150 тысяч гривен).

В таких случаях доходы от продажи имущества не учитываются при определении права на субсидию.

Кто имеет льготы

Ограничения по расходам не применяются к отдельным категориям:

  • детским домам семейного типа и приемным семьям;
  • многодетным семьям (трое и более детей), в том числе тем, где есть дети под опекой.

Для таких семей допускаются расходы свыше 100 тысяч гривен на нужды детей — жилье, транспорт, технику, одежду, питание, средства гигиены, книги и другое.

При этом такие покупки должны быть подтверждены документами — договорами или расчетными документами (квитанциями, товарными или кассовыми чеками) в бумажной и/или электронной форме.

Вывод

Финансовые операции свыше 100 тысяч гривен могут стать основанием для отказа в субсидии. Однако в ряде случаев — в частности при покупке жилья после продажи предыдущего или расходах на энергоэффективность — право на помощь сохраняется. Важно также, что для отдельных социальных категорий действуют дополнительные исключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]