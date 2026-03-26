Совершили покупку на 100 тысяч гривен — рискуете потерять субсидию: что нужно знать

Крупные расходы могут стать основанием для отказа, но в отдельных случаях право на помощь сохраняется.

В Украине право на жилищную субсидию может быть утрачено, если члены домохозяйства осуществляли крупные финансовые операции. Речь идет о расходах свыше 100 тысяч гривен в течение года до обращения за помощью. В то же время закон предусматривает ряд исключений, когда субсидия все же назначается.

Когда субсидию не назначают

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №848, жилищная субсидия не предоставляется, если в течение 12 месяцев до обращения кто-либо из домохозяйства или член его семьи совершил покупку или оплату на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Речь идет, в частности, о:

покупке недвижимости (квартиры, дома, земли);

приобретении транспортных средств;

инвестициях в ценные бумаги, финансовые инструменты или виртуальные активы;

покупке строительных материалов или товаров длительного пользования;

оплате работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных в пределах норм);

взносах в уставный капитал компаний;

предоставлении финансовой помощи или займов;

благотворительных взносах в денежной форме.

Также основанием для отказа может стать осуществление платежей по договорам, предусматривающим приобретение права собственности на недвижимость или транспорт (кроме наследства и дарения).

Когда субсидию все же назначают

Несмотря на общее правило, закон предусматривает ситуации, когда субсидию не отменяют даже после значительных расходов.

В частности:

если жилье приобретено в течение шести месяцев после продажи другого, которое было единственным в собственности, — при наличии подтверждающих документов;

если средства потрачены на установку солнечных или ветровых электростанций (при условии, что платеж не превышает 150 тысяч гривен).

В таких случаях доходы от продажи имущества не учитываются при определении права на субсидию.

Кто имеет льготы

Ограничения по расходам не применяются к отдельным категориям:

детским домам семейного типа и приемным семьям;

многодетным семьям (трое и более детей), в том числе тем, где есть дети под опекой.

Для таких семей допускаются расходы свыше 100 тысяч гривен на нужды детей — жилье, транспорт, технику, одежду, питание, средства гигиены, книги и другое.

При этом такие покупки должны быть подтверждены документами — договорами или расчетными документами (квитанциями, товарными или кассовыми чеками) в бумажной и/или электронной форме.

Вывод

Финансовые операции свыше 100 тысяч гривен могут стать основанием для отказа в субсидии. Однако в ряде случаев — в частности при покупке жилья после продажи предыдущего или расходах на энергоэффективность — право на помощь сохраняется. Важно также, что для отдельных социальных категорий действуют дополнительные исключения.

