  1. Суд інфо
  2. / Верховний Суд

Розвиток інституту банкрутства в Україні та ключові судові рішення Верховного Суду — огляд

10:33, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У виданні узагальнено розвиток інституту банкрутства в Україні, його нормативну еволюцію та сучасну судову практику.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив електронну версію огляду «Банкрутство в Україні. Ключові судові рішення Верховного Суду. Цікаві факти», підготовленого Касаційним господарським судом ВС з нагоди 35-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Огляд було презентовано 13 березня 2026 року під час круглого столу «Роль господарських судів у забезпеченні ефективності процедур банкрутства», організованого Верховним Судом спільно з Господарським судом Закарпатської області.

У виданні узагальнено розвиток інституту банкрутства в Україні, його нормативну еволюцію та сучасну судову практику. Огляд висвітлює становлення законодавства у сфері неплатоспроможності – від перших нормативних актів до чинного Кодексу України з процедур банкрутства, а також окреслює вплив євроінтеграційних процесів на вдосконалення відповідних механізмів.

Окрему увагу приділено ролі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у формуванні сталості та єдності судової практики. Збірник містить ключові правові позиції Верховного Суду у справах про банкрутство за 2018–2025 роки, статистичні дані, інформацію про інституційний розвиток спеціалізованої судової палати КГС ВС та аналітичні матеріали щодо тенденцій розвитку процедур банкуртства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд КГС ВС

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]