Розвиток інституту банкрутства в Україні та ключові судові рішення Верховного Суду — огляд

У виданні узагальнено розвиток інституту банкрутства в Україні, його нормативну еволюцію та сучасну судову практику.

Верховний Суд оприлюднив електронну версію огляду «Банкрутство в Україні. Ключові судові рішення Верховного Суду. Цікаві факти», підготовленого Касаційним господарським судом ВС з нагоди 35-ї річниці утворення господарських (арбітражних) судів України.

Огляд було презентовано 13 березня 2026 року під час круглого столу «Роль господарських судів у забезпеченні ефективності процедур банкрутства», організованого Верховним Судом спільно з Господарським судом Закарпатської області.

У виданні узагальнено розвиток інституту банкрутства в Україні, його нормативну еволюцію та сучасну судову практику. Огляд висвітлює становлення законодавства у сфері неплатоспроможності – від перших нормативних актів до чинного Кодексу України з процедур банкрутства, а також окреслює вплив євроінтеграційних процесів на вдосконалення відповідних механізмів.

Окрему увагу приділено ролі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у формуванні сталості та єдності судової практики. Збірник містить ключові правові позиції Верховного Суду у справах про банкрутство за 2018–2025 роки, статистичні дані, інформацію про інституційний розвиток спеціалізованої судової палати КГС ВС та аналітичні матеріали щодо тенденцій розвитку процедур банкуртства.

