  1. Суд инфо
  2. / Верховный Суд

Развитие института банкротства в Украине и ключевые судебные решения Верховного Суда — обзор

10:33, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В издании обобщено развитие института банкротства в Украине, его нормативную эволюцию и современную судебную практику.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал электронную версию обзора «Банкротство в Украине. Ключевые судебные решения Верховного Суда. Интересные факты», подготовленного Кассационным хозяйственным судом ВС по случаю 35-й годовщины образования хозяйственных (арбитражных) судов Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обзор был представлен 13 марта 2026 года во время круглого стола «Роль хозяйственных судов в обеспечении эффективности процедур банкротства», организованного Верховным Судом совместно с Хозяйственным судом Закарпатской области.

В издании обобщено развитие института банкротства в Украине, его нормативную эволюцию и современную судебную практику. Обзор освещает становление законодательства в сфере неплатежеспособности — от первых нормативных актов до действующего Кодекса Украины по процедурам банкротства, а также очерчивает влияние евроинтеграционных процессов на совершенствование соответствующих механизмов.

Отдельное внимание уделено роли Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в формировании устойчивости и единства судебной практики. Сборник содержит ключевые правовые позиции Верховного Суда по делам о банкротстве за 2018–2025 годы, статистические данные, информацию об институциональном развитии специализированной судебной палаты КХС ВС и аналитические материалы о тенденциях развития процедур банкротства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]