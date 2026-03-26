Развитие института банкротства в Украине и ключевые судебные решения Верховного Суда — обзор

В издании обобщено развитие института банкротства в Украине, его нормативную эволюцию и современную судебную практику.

Верховный Суд обнародовал электронную версию обзора «Банкротство в Украине. Ключевые судебные решения Верховного Суда. Интересные факты», подготовленного Кассационным хозяйственным судом ВС по случаю 35-й годовщины образования хозяйственных (арбитражных) судов Украины.

Обзор был представлен 13 марта 2026 года во время круглого стола «Роль хозяйственных судов в обеспечении эффективности процедур банкротства», организованного Верховным Судом совместно с Хозяйственным судом Закарпатской области.

В издании обобщено развитие института банкротства в Украине, его нормативную эволюцию и современную судебную практику. Обзор освещает становление законодательства в сфере неплатежеспособности — от первых нормативных актов до действующего Кодекса Украины по процедурам банкротства, а также очерчивает влияние евроинтеграционных процессов на совершенствование соответствующих механизмов.

Отдельное внимание уделено роли Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в формировании устойчивости и единства судебной практики. Сборник содержит ключевые правовые позиции Верховного Суда по делам о банкротстве за 2018–2025 годы, статистические данные, информацию об институциональном развитии специализированной судебной палаты КХС ВС и аналитические материалы о тенденциях развития процедур банкротства.

