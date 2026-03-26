  1. В Україні

Камера в ґудзику футболки: чоловік хотів списати на іспиті з ПДР, але заплатить 17 тисяч гривень штрафу

09:59, 26 березня 2026
На Тернопільщині чоловік намагався скласти іспит із прихованою камерою та мікрофоном.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
У Тернопільській області суд визнав винним чоловіка, який намагався незаконно скласти теоретичний іспит з правил дорожнього руху у сервісному центрі МВС.

Інцидент стався у липні 2025 року. Під час складання іспиту чоловік використав приховане обладнання: у ґудзик його футболки була вмонтована відеокамера, також при ньому були мікрофон і портативний акумулятор.

Порушення виявили працівники сервісного центру. Проведена експертиза встановила, що техніка належить до спеціальних засобів негласного отримання інформації, використання яких дозволене виключно правоохоронним органам. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

У березні 2026 року суд визнав чоловіка винним. З огляду на співпрацю зі слідством йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Використане обладнання вилучили.

У сервісному центрі МВС наголошують: порушення встановленого порядку складання іспитів тягне за собою юридичну відповідальність.

Стрічка новин

