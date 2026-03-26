Камера в пуговице футболки: мужчина хотел списать на экзамене по ПДД, но заплатит штраф 17 тысяч гривен

В Тернопольской области мужчина пытался сдать экзамен со скрытой камерой и микрофоном.

В Тернопольской области суд признал виновным мужчину, который пытался незаконно сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения в сервисном центре МВД.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Во время сдачи экзамена мужчина использовал скрытое оборудование: в пуговицу его футболки была встроена видеокамера, также при нем были микрофон и портативный аккумулятор.

Нарушение выявили сотрудники сервисного центра. Проведенная экспертиза установила, что техника относится к специальным средствам негласного получения информации, использование которых разрешено исключительно правоохранительным органам. По данному факту открыли уголовное производство.

В марте 2026 года суд признал мужчину виновным. С учетом сотрудничества со следствием ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Использованное оборудование изъяли.

В сервисном центре МВД подчеркивают: нарушение установленного порядка сдачи экзаменов влечет за собой юридическую ответственность.

