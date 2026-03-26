Нове керівництво ВАКС: Ігор Строгий очолив Антикорсуд на наступні три роки

10:05, 26 березня 2026
Збори суддів ВАКС визначилися з керівником інституції на наступні три роки: новим очільником суду став Ігор Строгий.
25 березня 2026 року, відбулися збори суддів Вищого антикорупційного суду, головними питанням порядку денного яких було обрання нового голови установи та його заступника.

Строк адміністративних повноважень Голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко сплив ще 14 лютого 2026 року. З 15 лютого і по 25 березня адміністративні повноваження Голови ВАКС здійснював Олег Павлишин.

Голова Вищого антикорупційного суду України

За результатами таємного голосування більшість суддів підтримали кандидатуру Ігоря Леонідовича Строгого. Згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду обирається на посаду строком на три роки з правом бути переобраним не більше ніж два рази поспіль.

Ігор Леонідович Строгий — чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

Заступник Голови Вищого антикорупційного суду України

Збори суддів ВАКС визначилися також і з кандидатурою на адміністративну посаду заступника Голови терміном на три роки. За результатами таємного голосування, більшістю голосів на цю посаду було обрано Дмитра Григоровича Михайленка.

Дмитро Григорович Михайленко — чинний суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС займався адвокатською діяльністю. Має науковий ступінь доктора юридичних наук.

Процедура обрання

У Вищий антикорупційний суд керівництво обирають самі судді на зборах суддів. Це внутрішній демократичний процес, у якому беруть участь усі судді суду.

Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості суддів. Голова суду та його заступник обираються строком на три роки, але не довше, ніж тривають повноваження судді.

Обрання відбувається шляхом таємного голосування. Кандидатів можуть висувати інші судді або вони можуть самовисуватися. Переможцем вважається той кандидат, який отримав більшість голосів від загального складу суддів.

Якщо кандидатів більше двох і жоден із них не набирає необхідної кількості голосів, проводиться другий тур між двома кандидатами з найбільшою підтримкою. У разі якщо й після цього переможця не визначено, призначаються повторні вибори з новим висуненням кандидатур.

Заступника голови суду обирають за аналогічною процедурою. Зазвичай його кандидатуру пропонує новообраний голова, однак судді також можуть висувати власні пропозиції під час зборів.

Рішення зборів суддів набирає чинності одразу після його ухвалення, не підлягає судовому оскарженню та доводиться до відома Державна судова адміністрація України, Вища рада правосуддя та засобів масової інформації.

Повноваження Голови ВАКС

Голова вищого антикорупційного суду здійснює організаційне керівництво судом та представляє його у відносинах з іншими державними органами, установами та міжнародними інституціями. Його повноваження визначені Законами України «Про Вищий антикорупційний суд України» та «Про судоустрій і статус суддів»  та стосуються передусім адміністративної діяльності суду.

Зокрема, керівник суду представляє суд як орган державної влади у взаєминах з органами влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також із судовими органами інших держав і міжнародними організаціями. Він визначає адміністративні повноваження своїх заступників та контролює ефективність роботи апарату суду.

До повноважень голови також належить внесення подань до ДСА щодо призначення або звільнення керівника апарату суду та його заступника, а також застосування до них заохочень чи дисциплінарних стягнень. Крім того, він видає накази на підставі актів про обрання або звільнення суддів.

Окремим обов’язком є повідомлення ВККС та ДСА про наявність вакантних посад суддів у триденний строк з моменту їх виникнення, а також оприлюднення цієї інформації через портал судової влади.

Голова суду також забезпечує виконання рішень зборів суддів, організовує ведення судової статистики, аналіз судової практики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів.

Окрему увагу приділено підвищенню кваліфікації суддів — керівник суду сприяє їх професійному розвитку та виконанню вимог щодо підтримання належного рівня підготовки.

Перебування на посаді Голови ВАКС не звільняє його від здійснення повноважень судді.

З адміністративних питань голова суду видає накази та розпорядження. У разі його відсутності ці повноваження виконує один із заступників, визначений головою суду. Якщо такого визначення немає — повноваження переходять до заступника з більшим суддівським стажем, а за відсутності заступників — до судді з найбільшим стажем роботи.

Голова Вищого антикорупційного суду має одного заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені Головою Вищого антикорупційного суду.

суд суддя ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

