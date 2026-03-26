Новое руководство ВАКС: Игорь Строгий возглавил Антикорсуд на следующие три года

Собрание судей ВАКС определилось с руководителем институции на следующие три года: новым главой суда стал Игорь Строгий.

25 марта 2026 года состоялось собрание судей Высшего антикоррупционного суда, главными вопросами повестки дня которого были избрание нового председателя учреждения и его заместителя.

Срок административных полномочий Председателя Высшего антикоррупционного суда Веры Михайленко истек еще 14 февраля 2026 года. С 15 февраля и по 25 марта административные полномочия Председателя ВАКС осуществлял Олег Павлишин.

Председатель Высшего антикоррупционного суда Украины

По результатам тайного голосования большинство судей поддержали кандидатуру Игоря Леонидовича Строгого. Согласно требованиям Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность сроком на три года с правом быть переизбранным не более двух раз подряд.

Игорь Леонидович Строгий — действующий судья Высшего антикоррупционного суда с начала его работы в 2019 году. До избрания судьей ВАКС с 2012 года был судьей Шаргородского районного суда Винницкой области, еще ранее работал юрисконсультом.

Заместитель Председателя Высшего антикоррупционного суда Украины

Собрание судей ВАКС определилось также и с кандидатурой на административную должность заместителя Председателя сроком на три года. По результатам тайного голосования большинством голосов на эту должность был избран Дмитрий Григорьевич Михайленко.

Дмитрий Григорьевич Михайленко — действующий судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда с начала его работы в 2019 году. До избрания судьей ВАКС занимался адвокатской деятельностью. Имеет научную степень доктора юридических наук.

Процедура избрания

В Высшем антикоррупционном суде руководство выбирают сами судьи на собрании судей. Это внутренний демократический процесс, в котором принимают участие все судьи суда.

Собрание считается полномочным, если на нем присутствует более половины от общего количества судей. Председатель суда и его заместитель избираются сроком на три года, но не дольше, чем длятся полномочия судьи.

Избрание происходит путем тайного голосования. Кандидатов могут выдвигать другие судьи или они могут самовыдвигаться. Победителем считается тот кандидат, который получил большинство голосов от общего состава судей.

Если кандидатов больше двух и ни один из них не набирает необходимого количества голосов, проводится второй тур между двумя кандидатами с наибольшей поддержкой. В случае если и после этого победитель не определен, назначаются повторные выборы с новым выдвижением кандидатур.

Заместителя председателя суда выбирают по аналогичной процедуре. Обычно его кандидатуру предлагает новоизбранный председатель, однако судьи также могут выдвигать собственные предложения во время собрания.

Решение собрания судей вступает в силу сразу после его принятия, не подлежит судебному обжалованию и доводится до сведения Государственной судебной администрации Украины, Высшего совета правосудия и средств массовой информации.

Полномочия Председателя ВАКС

Председатель Высшего антикоррупционного суда осуществляет организационное руководство судом и представляет его в отношениях с другими государственными органами, учреждениями и международными институциями. Его полномочия определены Законами Украины «О Высшем антикоррупционном суде Украины» и «О судоустройстве и статусе судей» и касаются прежде всего административной деятельности суда.

В частности, руководитель суда представляет суд как орган государственной власти во взаимоотношениях с органами власти, местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, а также с судебными органами других государств и международными организациями. Он определяет административные полномочия своих заместителей и контролирует эффективность работы аппарата суда.

К полномочиям председателя также относится внесение представлений в ГСА относительно назначения или увольнения руководителя аппарата суда и его заместителя, а также применение к ним поощрений или дисциплинарных взысканий. Кроме того, он издает приказы на основании актов об избрании или увольнении судей.

Отдельной обязанностью является уведомление ВККС и ГСА о наличии вакантных должностей судей в трехдневный срок с момента их возникновения, а также обнародование этой информации через портал судебной власти.

Председатель суда также обеспечивает выполнение решений собрания судей, организует ведение судебной статистики, анализ судебной практики и информационно-аналитическое обеспечение судей.

Особое внимание уделено повышению квалификации судей — руководитель суда способствует их профессиональному развитию и выполнению требований по поддержанию надлежащего уровня подготовки.

Пребывание в должности Председателя ВАКС не освобождает его от осуществления полномочий судьи.

По административным вопросам председатель суда издает приказы и распоряжения. В случае его отсутствия эти полномочия исполняет один из заместителей, определенный председателем суда. Если такого определения нет — полномочия переходят к заместителю с большим судейским стажем, а при отсутствии заместителей — к судье с наибольшим стажем работы.

Председатель Высшего антикоррупционного суда имеет одного заместителя, который осуществляет административные полномочия, определенные Председателем Высшего антикоррупционного суда.

