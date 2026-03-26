Плюс 20% до пенсії: хто з пенсіонерів має право і які документи подати до ПФУ

Пенсіонери, які проживають або працюють у гірських населених пунктах, можуть підвищити свої виплати на 20% за умови подання заяви до Пенсійного фонду та дотримання встановлених вимог.

колаж УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі пенсіонери можуть збільшити розмір своїх виплат на 20% — для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду. У 2026 році коло осіб, які мають право на таку надбавку, було розширено.

Згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», право на підвищення мають пенсіонери, які проживають у гірській місцевості. Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18 лютого 2026 року № 225, скористатися цією пільгою тепер можуть не лише місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи.

Щоб отримати надбавку, особа повинна фактично проживати або працювати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль, не перебувати за межами України та не сплачувати єдиний соціальний внесок в іншому населеному пункті, за винятком випадків фактичного проживання у гірській місцевості.

Оформлення доплати здійснюється шляхом подання відповідної заяви до Пенсійного фонду.

Водночас така надбавка може бути скасована, якщо пенсіонер тривалий час не проживає і не працює у гірському населеному пункті, перебуває за кордоном понад 60 днів поспіль без поважних причин, отримує пенсію чи державну допомогу в іншій місцевості або сплачує ЄСВ поза межами гірського населеного пункту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.