  1. В Украине

Плюс 20% к пенсии: кто из пенсионеров имеет право и какие документы подать в ПФУ

09:23, 26 марта 2026
Пенсионеры, проживающие или работающие в горных населенных пунктах, могут повысить свои выплаты на 20% при подаче заявления в Пенсионный фонд и соблюдения установленных требований.
Некоторые пенсионеры могут увеличить размер своих выплат на 20% – для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. В 2026 году круг лиц, имеющих право на такую ​​надбавку, был расширен.

Согласно Закону Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", право на повышение имеют пенсионеры, проживающие в горной местности. В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров от 18 февраля 2026 года № 225, воспользоваться этой льготой теперь могут не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица.

Чтобы получить надбавку, лицо должно фактически проживать или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд, не находиться за пределами Украины и не платить единый социальный взнос в другом населенном пункте, за исключением фактического проживания в горной местности.

Оформление доплаты осуществляется путем подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.

В то же время такая надбавка может быть отменена, если пенсионер длительное время не проживает и не работает в горном населенном пункте, находится за границей более 60 дней без уважительных причин, получает пенсию или государственную помощь в другой местности или платит ЕСВ за пределами горного населенного пункта.

Лента новостей

