Плюс 20% к пенсии: кто из пенсионеров имеет право и какие документы подать в ПФУ
Некоторые пенсионеры могут увеличить размер своих выплат на 20% – для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. В 2026 году круг лиц, имеющих право на такую надбавку, был расширен.
Согласно Закону Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", право на повышение имеют пенсионеры, проживающие в горной местности. В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров от 18 февраля 2026 года № 225, воспользоваться этой льготой теперь могут не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица.
Чтобы получить надбавку, лицо должно фактически проживать или работать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд, не находиться за пределами Украины и не платить единый социальный взнос в другом населенном пункте, за исключением фактического проживания в горной местности.
Оформление доплаты осуществляется путем подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.
В то же время такая надбавка может быть отменена, если пенсионер длительное время не проживает и не работает в горном населенном пункте, находится за границей более 60 дней без уважительных причин, получает пенсию или государственную помощь в другой местности или платит ЕСВ за пределами горного населенного пункта.
