Илон Маск подал иск против OpenAI и Apple из-за монополии на ИИ и мобильные приложения

14:15, 26 августа 2025
xAI и X обвинили ChatGPT и Apple в создании незаконной монополии.
Илон Маск подал иск против OpenAI и Apple из-за монополии на ИИ и мобильные приложения
Фото: MediaSapiens
Компании xAI и X, принадлежащие Илону Маску, подали иск против OpenAI и Apple, обвинив их в создании незаконных монополий на рынках искусственного интеллекта и мобильных приложений. Иск был подан 25 августа 2025 года в федеральный суд Калифорнии, сообщает The Verge.

В иске утверждается, что интеграция чатбота ChatGPT от OpenAI в экосистему iPhone через Apple Intelligence предоставляет этой компании неконкурентное преимущество. По словам Маска, пользователям фактически «навязывают» использование ChatGPT, что снижает спрос на альтернативные ИИ-решения, в частности чатбот Grok, разработанный xAI. Кроме того, в иске отмечается, что в App Store искусственно ограничивается видимость конкурентов, в частности через раздел «Must-Have Apps», где на 24 августа ChatGPT был единственным представленным ИИ-приложением.

Также Маск обвинил Apple в использовании доминирующей позиции на рынке смартфонов для создания «защитного барьера» в пользу OpenAI. Интеграция ChatGPT в iPhone, по утверждению истцов, открывает компании доступ к миллиардам запросов пользователей, укрепляя ее позиции.

Apple отвергла обвинения, заявив, что алгоритмы App Store разработаны для обеспечения честной и беспристрастной конкуренции. В свою очередь, OpenAI в комментарии The Verge назвала иск «очередной попыткой давления» со стороны Илона Маска.

