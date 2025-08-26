Практика судів
Ілон Маск подав позов проти OpenAI та Apple через монополію на ШІ та мобільні додатки

14:15, 26 серпня 2025
xAI і X звинуватили ChatGPT і Apple в створенні незаконної монополії.
Компанії xAI та X, що належать Ілону Маску, подали позов проти OpenAI та Apple, звинувативши їх у створенні незаконних монополій на ринках штучного інтелекту та мобільних застосунків. Позов було подано 25 серпня 2025 року до федерального суду Каліфорнії, повідомляє The Verge.

У позові стверджується, що інтеграція чатбота ChatGPT від OpenAI в екосистему iPhone через Apple Intelligence надає цій компанії неконкурентну перевагу. За словами Маска, користувачам фактично «нав’язують» використання ChatGPT, що знижує попит на альтернативні ШІ-рішення, зокрема чатбот Grok, розроблений xAI. Крім того, позов зазначає, що в App Store штучно обмежується видимість конкурентів, зокрема через розділ «Must-Have Apps», де на 24 серпня ChatGPT був єдиним представленим ШІ-додатком.

Також Маск звинуватив Apple у використанні домінуючої позиції на ринку смартфонів для створення «захисного бар’єру» на користь OpenAI. Інтеграція ChatGPT в iPhone, за твердженням позивачів, відкриває компанії доступ до мільярдів запитів користувачів, зміцнюючи її позиції.

Apple відкинула звинувачення, заявивши, що алгоритми App Store розроблені для забезпечення чесної та неупередженої конкуренції. У свою чергу, OpenAI у коментарі The Verge назвала позов «черговою спробою тиску» з боку Ілона Маска.

