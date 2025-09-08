Немецкие суды зафиксировали резкий рост количества исков о предоставлении убежища

Административные суды фиксируют рекордную нагрузку из-за миграционных дел.

Фото: Migrant.biz.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Административные суды Германии сообщают о значительном увеличении количества заявлений о предоставлении убежища, что создает существенную нагрузку на судебную систему. Об этом говорится в публикации Die Welt.

По данным на конец июня 2025 года, в суды поступило 76 646 новых основных исков о предоставлении убежища. Этот показатель уже превысил общее количество дел за весь 2023 год (71 885) и составляет три четверти от уровня 2024 года (100 494).

Больше всего исков зафиксировано в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Нижняя Саксония. В Северном Рейне-Вестфалии за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 13 304 иска, в Баварии – 11 412, а в Нижней Саксонии – 11 000 новых дел, что превышает общее количество за весь 2024 год.

Рост количества заявлений влияет на продолжительность их рассмотрения. Например, в Рейнланд-Пфальце средний срок рассмотрения одного дела о предоставлении убежища увеличился с 3,9 месяца в 2023 году до 5,4 месяца в 2024 году, а в первой половине 2025 года он достиг шести месяцев. В других 11 федеральных землях рассмотрение исков в настоящее время длится от 10 до 19 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.