Практика судов
  1. В мире

Немецкие суды зафиксировали резкий рост количества исков о предоставлении убежища

19:39, 8 сентября 2025
Административные суды фиксируют рекордную нагрузку из-за миграционных дел.
Немецкие суды зафиксировали резкий рост количества исков о предоставлении убежища
Фото: Migrant.biz.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Административные суды Германии сообщают о значительном увеличении количества заявлений о предоставлении убежища, что создает существенную нагрузку на судебную систему. Об этом говорится в публикации Die Welt.

По данным на конец июня 2025 года, в суды поступило 76 646 новых основных исков о предоставлении убежища. Этот показатель уже превысил общее количество дел за весь 2023 год (71 885) и составляет три четверти от уровня 2024 года (100 494).

Больше всего исков зафиксировано в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Нижняя Саксония. В Северном Рейне-Вестфалии за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 13 304 иска, в Баварии – 11 412, а в Нижней Саксонии – 11 000 новых дел, что превышает общее количество за весь 2024 год.

Рост количества заявлений влияет на продолжительность их рассмотрения. Например, в Рейнланд-Пфальце средний срок рассмотрения одного дела о предоставлении убежища увеличился с 3,9 месяца в 2023 году до 5,4 месяца в 2024 году, а в первой половине 2025 года он достиг шести месяцев. В других 11 федеральных землях рассмотрение исков в настоящее время длится от 10 до 19 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Германия беженец убежище

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду