Практика судів
  1. У світі

Німецькі суди зафіксували різке зростання кількості позовів про надання притулку

19:39, 8 вересня 2025
Адміністративні суди фіксують рекордне навантаження через міграційні справи.
Німецькі суди зафіксували різке зростання кількості позовів про надання притулку
Фото: Migrant.biz.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністративні суди Німеччини повідомляють про значне збільшення кількості заяв щодо надання притулку, що створює суттєве навантаження на судову систему. Про це йдеться у публікації Die Welt.

За даними на кінець червня 2025 року, до судів надійшло 76 646 нових основних позовів про надання притулку. Цей показник уже перевищив загальну кількість справ за весь 2023 рік (71 885) і становить три чверті від рівня 2024 року (100 494).

Найбільше позовів зафіксовано у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Нижня Саксонія. У Північному Рейні-Вестфалії за перше півріччя 2025 року зареєстровано 13 304 позови, у Баварії – 11 412, а в Нижній Саксонії – 11 000 нових справ, що перевищує загальну кількість за весь 2024 рік.

Зростання кількості заяв впливає на тривалість їхнього розгляду. Наприклад, у Рейнланд-Пфальці середній термін розгляду однієї справи про надання притулку збільшився з 3,9 місяця у 2023 році до 5,4 місяця у 2024 році, а в першій половині 2025 року він досяг шести місяців. В інших 11 федеральних землях розгляд позовів наразі триває від 10 до 19 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Німеччина біженець притулок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ – його показання можуть розставити крапки над «і»

Судячи з формулювань, які наводить ОГП та СБУ, показання Федора Христенка можуть пролити світло на загальну ситуацію у НАБУ.

«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду