Німецькі суди зафіксували різке зростання кількості позовів про надання притулку

Адміністративні суди фіксують рекордне навантаження через міграційні справи.

Фото: Migrant.biz.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністративні суди Німеччини повідомляють про значне збільшення кількості заяв щодо надання притулку, що створює суттєве навантаження на судову систему. Про це йдеться у публікації Die Welt.

За даними на кінець червня 2025 року, до судів надійшло 76 646 нових основних позовів про надання притулку. Цей показник уже перевищив загальну кількість справ за весь 2023 рік (71 885) і становить три чверті від рівня 2024 року (100 494).

Найбільше позовів зафіксовано у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Нижня Саксонія. У Північному Рейні-Вестфалії за перше півріччя 2025 року зареєстровано 13 304 позови, у Баварії – 11 412, а в Нижній Саксонії – 11 000 нових справ, що перевищує загальну кількість за весь 2024 рік.

Зростання кількості заяв впливає на тривалість їхнього розгляду. Наприклад, у Рейнланд-Пфальці середній термін розгляду однієї справи про надання притулку збільшився з 3,9 місяця у 2023 році до 5,4 місяця у 2024 році, а в першій половині 2025 року він досяг шести місяців. В інших 11 федеральних землях розгляд позовів наразі триває від 10 до 19 місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.