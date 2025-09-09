Венгрия подписала 10-летний контракт с Shell на поставку газа

Венгрия заключила газовое соглашение по Shell на фоне подготовки ЕС к отказу от российских энергоресурсов.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Венгрия заключила десятилетнее соглашение с компанией Shell Plc на поставку природного газа, что станет одним из первых шагов страны к снижению зависимости от российских энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.

О подписании контракта объемом в 2 миллиарда кубометров сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто во время энергетической конференции Gastech в Милане. Поставки начнутся в 2026 году и продлятся до 2036-го. Газ будет поступать в Венгрию через трубопроводы Чехии и Германии.

Контекст

Европейский Союз планирует полностью отказаться от импорта российских ископаемых энергоносителей к концу 2027 года. Однако Будапешт выступал против этой политики.

У Венгрии есть действующий контракт с «Газпромом» на 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно до 2036 года, а с 2022-го она дополнительно закупает еще большие объемы.

Сийярто отметил, что нынешний план ЕС создает риски для энергобезопасности страны из-за нехватки инфраструктуры для альтернативных поставок. В то же время он признал: правительство начинает делать шаги к диверсификации и ведет переговоры с другими западными поставщиками, указывает издание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.