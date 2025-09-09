Практика судів
Угорщина підписала 10-річний контракт із Shell на постачання газу

17:05, 9 вересня 2025
Угорщина уклала газову угоду із Shell на тлі підготовки ЄС до відмови від російських енергоресурсів.
Угорщина підписала 10-річний контракт із Shell на постачання газу
Фото: Getty Images
Угорщина уклала десятирічну угоду з компанією Shell Plc на постачання природного газу, що стане одним із перших кроків країни до зменшення залежності від російських енергоресурсів. Про це повідомляє Bloomberg.

Про підписання контракту обсягом у 2 мільярди кубометрів повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто під час енергетичної конференції Gastech у Мілані. Поставки почнуться у 2026 році та триватимуть до 2036-го. Газ надходитиме до Угорщини через трубопроводи Чехії та Німеччини.

Контекст

Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російських викопних енергоносіїв до кінця 2027 року. Проте Будапешт виступав проти цієї політики.

Угорщина має чинний контракт із «Газпромом» на 4,5 мільярда кубометрів газу щороку до 2036 року, а з 2022-го додатково закуповує ще більше обсягів.

Сіярто зазначив, що нинішній план ЄС створює ризики для енергобезпеки країни через нестачу інфраструктури для альтернативних поставок. Водночас він визнав: уряд починає робити кроки до диверсифікації і веде переговори з іншими західними постачальниками, вказує видання.

