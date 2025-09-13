Практика судов
НАТО начало учения по отработке быстрой переброски войск и техники в Литву

16:44, 13 сентября 2025
Страны НАТО начали учения по отработке переброски войск и техники в Литву, — объединенное командование сил НАТО в Нидерландах.
НАТО начало учения по отработке быстрой переброски войск и техники в Литву
НАТО начало учения по быстрому развертыванию войск и и техники в Литве под названием Grand Eagle 25.

Объединенное командование сил Альянса в Нидерландах сообщило, что учения Grand Eagle 25 призваны усилить готовность и оперативное согласование союзников, а также укрепить восточный фланг НАТО.

Сообщается, что в учениях задействовано около 2 тыс. военнослужащих 37-й немецкой бронетанковой пехотной бригады и 1 тыс. единиц военной техники, прибывших в Литву наземным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

Напомним, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс начинает операцию «Восточный страж» для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга. Это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и угрозу со стороны РФ. 

