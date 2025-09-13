НАТО начало учения по отработке быстрой переброски войск и техники в Литву

Страны НАТО начали учения по отработке переброски войск и техники в Литву, — объединенное командование сил НАТО в Нидерландах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАТО начало учения по быстрому развертыванию войск и и техники в Литве под названием Grand Eagle 25.

Объединенное командование сил Альянса в Нидерландах сообщило, что учения Grand Eagle 25 призваны усилить готовность и оперативное согласование союзников, а также укрепить восточный фланг НАТО.

Сообщается, что в учениях задействовано около 2 тыс. военнослужащих 37-й немецкой бронетанковой пехотной бригады и 1 тыс. единиц военной техники, прибывших в Литву наземным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

Напомним, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс начинает операцию «Восточный страж» для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга. Это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и угрозу со стороны РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.