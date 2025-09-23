В США правоохранители опубликовали видео задержания нелегалов под музыку из Покемонов

Департамент внутренней безопасности поделился видео рейдов в стиле Pokémon.

Департамент внутренней безопасности опубликовал видео задержания нелегалов (рейды ICE) вместе с клипами и музыкой из заставки к «Покемонам».

В подборке кадров, размещенной в соцсетях 22 сентября, можно увидеть, как агенты правоохранительных органов арестовывают людей, а между этим вставлены фрагменты популярного аниме.

Минутное видео, подписанное «Gotta Catch ‘em All!» («Надо поймать их всех!»), завершается карточками Pokemon, на которых изображены задержанные люди и их преступления.

