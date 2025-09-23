Практика судов
Руслан Кравченко обсудил с атташе по правовым вопросам ФБР противодействие поставкам в РФ комплектующих для оружия

15:24, 23 сентября 2025
На встрече Руслан Кравченко и Джейми Волкерт обсудили текущие направления работы и определили дальнейшие приоритеты сотрудничества.
Руслан Кравченко обсудил с атташе по правовым вопросам ФБР противодействие поставкам в РФ комплектующих для оружия
Источник фото: Руслан Кравченко / Facebook
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что провел важную встречу с новоназначенным атташе по правовым вопросам от Федерального бюро расследований США Джейми Волкертом.

«Он заменит на этой должности большого друга Украины Джона Кьяппоне. Уверен, дальнейшее сотрудничество Офиса Генерального прокурора и Федерального бюро расследований будет только усиливаться. Приятно осознавать, что поддержка Украины со стороны наших партнеров ощущается не только на политико-дипломатическом и военном уровне. Джейми Волкерт рассказал, что его жена с первых дней полномасштабного вторжения собирала волонтерскую и гуманитарную помощь, поддерживала украинцев, которые были вынуждены бежать от войны», — сказал Руслан Кравченко.

На встрече стороны обсудили текущие направления работы и определили дальнейшие приоритеты:

– сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом,

– двусторонняя международная правовая помощь,

– противодействие поставкам в россию различных комплектующих компонентов, которые страна-агрессор использует для производства оружия.

Руслан Кравченко подчеркнул, что, учитывая последние события — дерзкое нарушение российскими БпЛА воздушных границ Европейского Союза, угроза агрессии со стороны рф уже напрямую касается не только Украины.

«Уверен, мы должны действовать слаженно и решительно для установления справедливого мира. Благодарю наших партнеров за понимание вызовов, вставших перед миром, и за эффективное сотрудничество для их преодоления», — добавил он.

