Руслан Кравченко обговорив із аташе з правових питань ФБР протидію постачанню до РФ комплектуючих для зброї

На зустрічі Руслан Кравченко та Джеймі Волкерт обговорили поточні напрямки роботи і визначили подальші пріоритети співпраці.

Джерело фото: Руслан Кравченко / Facebook

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що провів важливу зустріч із новопризначеним аташе з правових питань від Федерального бюро розслідувань США Джеймі Волкертом.

«Він замінить на цій посаді великого друга України Джона Кʼяппоне. Переконаний, подальша співпраця Офісу Генерального прокурора та Федерального бюро розслідувань тільки посилюватиметься.

Приємно усвідомлювати, що підтримка України з боку наших партнерів відчутна не тільки на політико-дипломатичному та військовому рівні. Джеймі Волкерт розповів, що його дружина з перших днів повномасштабного вторгнення збирала волонтерську і гуманітарну допомогу, підтримувала українців, які були змушені тікати від війни», - сказав Руслан Кравченко.

На зустрічі сторони обговорили поточні напрямки роботи і визначили подальші пріоритети:

– співпраця в боротьбі з кібертероризмом,

– двостороння міжнародна правова допомога,

– протидія постачанню до росії різних комплектуючих компонентів, які країна-агресор використовує для виробництва зброї.

Руслан Кравченко підкреслив, що враховуючи останні події - зухвале порушення російськими БпЛА повітряних кордонів Європейського Союзу, загроза агресії з боку рф уже напряму стосується не тільки України.

«Переконаний, ми маємо діяти злагоджено і рішуче для встановлення справедливого миру.

Дякую нашим партнерам за розуміння викликів, які постали перед світом, і за ефективну співпрацю для їх подолання», - додав він.

