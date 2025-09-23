Регистрационные действия с недвижимостью будут подтверждаться электронной подписью в Дие: правительство подало в Раду программу деятельности Кабмина

е-Суд, е-Акциз, регистрационные действия с имуществом государственный регистратор будет подтверждать удаленной подписью в Дие, автоматическое взыскание средств с должников — что предлагает Кабмин в поданной в Верховную Раду программе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления 14069 об одобрении Программы деятельности правительства. Один из основных акцентов программы — цифровизация. При этом ранее одобренная правительством Государственная антикоррупционная программа в документе не упоминается.

Что касается борьбы с коррупцией, предусматриваются следующие меры:

внедрение цифровых инструментов (в частности таких, как е-Суд, е-Акциз), системы онлайн-мониторинга и цифровизация лицензирования игорного бизнеса, совершенствование деятельности ЦНАПов и других сервисов.

В отношении организационного обеспечения работы судебной власти программа не содержит конкретики. Также не уточнены меры по внедрению электронного правосудия, е-Суда или ЕСИКС.

Вместе с тем речь идет о цифровизации исполнительного производства, а также о регистрационных действиях через «Дія.Підпис».

«Правительство работает над обеспечением исполнения судебных решений путем цифровизации этапов исполнительного производства и системы сбора данных», — указано в документе.

Среди целей на 2025 год сопровождение законопроекта №13677 о принудительном исполнении решений, подача в Верховную Раду законопроекта о цифровизации исполнения судебных решений и внедрение до конца 2025 года системы сбора данных об их исполнении на сайте Минюста.

До конца 2026 года правительство ставит цели:

100% банков подключены к автоматизированной системе исполнительного производства, что позволит автоматически взыскивать средства должников, ускоряя процесс принудительного исполнения решений и восстановления интересов взыскателя;

100% исполнительных действий по снятию ареста со средств должника и исключению сведений о нем из Единого реестра должников при полном погашении задолженности выполняются вовремя благодаря автоматизации процесса.

Также предусматривается «внедрение антирейдерских мер». В частности, правительство планирует «устранить задержки в рассмотрении заявлений, возникающих из-за бездействия государственного регистратора», а также модернизировать программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Критерии достижения в 2025 году:

до 31 октября модернизировано программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимость и обеспечена возможность подтверждения регистрационных действий государственным регистратором с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»);

сопровождение законопроекта 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации в целях обеспечения публично-правового интереса».

Критерии достижения в 2026 году:

100% государственных регистраторов подтверждают регистрационные действия в Государственном реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»);

на 50% сокращено время исполнения государственными регистраторами судебных решений.

В программе также указано, что до 31 декабря должны быть созданы условия для предоставления как минимум 80% нотариусов возможности стать пользователями цифрового проекта в сфере нотариата.

Правительство запланировало ряд мер в социальной сфере и относительно пенсионной реформы. Так, до 30 сентября должны быть поданы в Верховную Раду законопроекты о выплате сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), начисленных на исполнение судебных решений.

Речь идет и о замене прожиточного минимума на расчетную величину для определения окладов должностных лиц, в том числе судей и прокуроров (законопроекты 13466, 13467 и др.). До 31 декабря должна быть разработана «новая современная методика расчета прожиточного минимума».

Кроме того, Кабмин планирует автоматизировать спецпроверку и внедрить цифровое удостоверение госслужащего и автоматическое формирование справок, что сократит время проведения спецпроверки кандидатов на должности, связанные с выполнением функций государства или органов местного самоуправления, и «в 10 раз упростит процесс поступления на государственную службу».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.