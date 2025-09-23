Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14069 про схвалення Програми діяльності Кабміну. Один з основних акцентів програми – на цифровізації. При цьому раніше схвалена урядом Державна антикорупційна програма у документі не згадується.

Стосовно боротьби з корупцією передбачаються наступні заходи: впровадження цифрових інструментів (зокрема таких, як е-Суд, е-Акциз), системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, удосконалення діяльності ЦНАПів та інших сервісів.

Стосовно організаційного забезпечення роботи судової влади у програмі не йдеться. Не конкретизовані і заходи стосовно впровадження електронного правосуддя, е-Суду чи ЄСІКС.

Разом з тим, йдеться про цифровізацію виконавчого провадження, а також про реєстраційні дії через «Дія.Підпис».

«Уряд працює над забезпеченням виконання судових рішень шляхом цифровізації етапів виконавчого провадження та системи збору даних», зазначено у документі.

Серед цілей у 2025 році йдеться про супроводження законопроекту 13677 щодо примусового виконання рішень, подання до Верховної Ради законопроекту щодо цифровізації виконання судових рішень та запровадження до кінця 2025 року системи збору даних про виконання судових рішень на веб-сайті Мін’юсту.

До кінця 2026 року уряд в якості цілі називає те, що:

100% банків підключено до автоматизованої системи виконавчого провадження, що дає змогу автоматично стягувати кошти боржників, що прискорить процес примусового виконання рішень та відновлення інтересів стягувача

100% виконавчих дій щодо зняття арешту з коштів боржника та виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників у разі повної сплати боржником заборгованості за виконавчим провадженням вчиняються вчасно в результаті запровадження автоматизації процесу.

Також йдеться про «запровадження антирейдерських заходів».

Зокрема уряд планує «усунути затримки у розгляді заяв, що виникають внаслідок бездіяльності державного реєстратора» та модернізувати програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Критерії досягнення у 2025 році:

до 31 жовтня модернізовано програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та забезпечено можливість підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») ;

; супроводження законопроекту 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу».

Критерії досягнення у 2026 році:

100% державних реєстраторів підтверджують реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);

на 50% скорочено час виконання державними реєстраторами судових рішень.

У програмі також вказано, що до 31 грудня мають бути створені умови для надання щонайменше 80% нотаріусів можливості стати користувачами цифрового проекту у сфері нотаріату.

Уряд запланував низку заходів в соціальній сфері та стосовно пенсійної реформи. Так, до 30 вересня має бути подано до Верховної Ради законопроекти щодо виплати сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень.

Йдеться і про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів посадовців, зокрема суддів та прокурорів (законопроекти 13466, 13467 тощо). До 31 грудня має бути розроблена «нова сучасна методика розрахунку прожиткового мінімуму».

Крім того, Кабміну планує автоматизувати спеціальну перевірку і запровадити цифрове посвідчення державного службовця та автоматичне формування довідок, що зменшить час спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, і «у 10 разів і спростить процес вступу на державну службу».

Автор: Наталя Мамченко

