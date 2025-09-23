Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14069 про схвалення Програми діяльності Кабміну. Один з основних акцентів програми – на цифровізації. При цьому раніше схвалена урядом Державна антикорупційна програма у документі не згадується.
Стосовно боротьби з корупцією передбачаються наступні заходи: впровадження цифрових інструментів (зокрема таких, як е-Суд, е-Акциз), системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, удосконалення діяльності ЦНАПів та інших сервісів.
Стосовно організаційного забезпечення роботи судової влади у програмі не йдеться. Не конкретизовані і заходи стосовно впровадження електронного правосуддя, е-Суду чи ЄСІКС.
Разом з тим, йдеться про цифровізацію виконавчого провадження, а також про реєстраційні дії через «Дія.Підпис».
«Уряд працює над забезпеченням виконання судових рішень шляхом цифровізації етапів виконавчого провадження та системи збору даних», зазначено у документі.
Серед цілей у 2025 році йдеться про супроводження законопроекту 13677 щодо примусового виконання рішень, подання до Верховної Ради законопроекту щодо цифровізації виконання судових рішень та запровадження до кінця 2025 року системи збору даних про виконання судових рішень на веб-сайті Мін’юсту.
До кінця 2026 року уряд в якості цілі називає те, що:
Також йдеться про «запровадження антирейдерських заходів».
Зокрема уряд планує «усунути затримки у розгляді заяв, що виникають внаслідок бездіяльності державного реєстратора» та модернізувати програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
Критерії досягнення у 2025 році:
Критерії досягнення у 2026 році:
У програмі також вказано, що до 31 грудня мають бути створені умови для надання щонайменше 80% нотаріусів можливості стати користувачами цифрового проекту у сфері нотаріату.
Уряд запланував низку заходів в соціальній сфері та стосовно пенсійної реформи. Так, до 30 вересня має бути подано до Верховної Ради законопроекти щодо виплати сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень.
Йдеться і про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів посадовців, зокрема суддів та прокурорів (законопроекти 13466, 13467 тощо). До 31 грудня має бути розроблена «нова сучасна методика розрахунку прожиткового мінімуму».
Крім того, Кабміну планує автоматизувати спеціальну перевірку і запровадити цифрове посвідчення державного службовця та автоматичне формування довідок, що зменшить час спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, і «у 10 разів і спростить процес вступу на державну службу».
Автор: Наталя Мамченко
