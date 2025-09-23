Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

12:48, 23 вересня 2025
е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.
Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект постанови 14069 про схвалення Програми діяльності Кабміну. Один з основних акцентів програми – на цифровізації. При цьому раніше схвалена урядом Державна антикорупційна програма у документі не згадується.

Стосовно боротьби з корупцією передбачаються наступні заходи: впровадження цифрових інструментів (зокрема таких, як е-Суд, е-Акциз), системи онлайн-моніторингу та цифровізації ліцензування грального бізнесу, удосконалення діяльності ЦНАПів та інших сервісів.

Стосовно організаційного забезпечення роботи судової влади у програмі не йдеться. Не конкретизовані і заходи стосовно впровадження електронного правосуддя, е-Суду чи ЄСІКС.

Разом з тим, йдеться про цифровізацію виконавчого провадження, а також про реєстраційні дії через «Дія.Підпис».

«Уряд працює над забезпеченням виконання судових рішень шляхом цифровізації етапів виконавчого провадження та системи збору даних», зазначено у документі.

Серед цілей у 2025 році йдеться про супроводження законопроекту 13677 щодо примусового виконання рішень, подання до Верховної Ради законопроекту щодо цифровізації виконання судових рішень та запровадження до кінця 2025 року системи збору даних про виконання судових рішень на веб-сайті Мін’юсту.

До кінця 2026 року уряд в якості цілі називає те, що:

  • 100% банків підключено до автоматизованої системи виконавчого провадження, що дає змогу автоматично стягувати кошти боржників, що прискорить процес примусового виконання рішень та відновлення інтересів стягувача
  • 100% виконавчих дій щодо зняття арешту з коштів боржника та виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників у разі повної сплати боржником заборгованості за виконавчим провадженням вчиняються вчасно в результаті запровадження автоматизації процесу.

Також йдеться про «запровадження антирейдерських заходів».

Зокрема уряд планує «усунути затримки у розгляді заяв, що виникають внаслідок бездіяльності державного реєстратора» та модернізувати програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Критерії досягнення у 2025 році:

  • до 31 жовтня модернізовано програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та забезпечено можливість підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • супроводження законопроекту 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу».

Критерії досягнення у 2026 році:

  • 100% державних реєстраторів підтверджують реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • на 50% скорочено час виконання державними реєстраторами судових рішень.

У програмі також вказано, що до 31 грудня мають бути створені умови для надання щонайменше 80% нотаріусів можливості стати користувачами цифрового проекту у сфері нотаріату.

Уряд запланував низку заходів в соціальній сфері та стосовно пенсійної реформи. Так, до 30 вересня має бути подано до Верховної Ради законопроекти щодо виплати сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), нарахованих на виконання судових рішень.

Йдеться і про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів посадовців, зокрема суддів та прокурорів (законопроекти 13466, 13467 тощо). До 31 грудня має бути розроблена «нова сучасна методика розрахунку прожиткового мінімуму».

Крім того, Кабміну планує автоматизувати спеціальну перевірку і запровадити цифрове посвідчення державного службовця та автоматичне формування довідок, що зменшить час спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, і «у 10 разів і спростить процес вступу на державну службу».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Е-акциз Дія Електронний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстраційні дії з нерухомістю будуть підтверджуватися електронним підписом у Дії: уряд подав до Ради програму діяльності Кабміну

е-Суд, е-Акциз, реєстраційні дії з майном державний реєстратор буде підтверджувати віддаленим підписом у «Дії», автоматичне стягнення коштів боржників – що пропонує Кабмін у поданій до Верховної Ради програмі.

Безпека залишається постійним викликом – у Мінцифри пояснили, як працюють з персональними даними при створенні національної LLM-моделі та Дія.AI

На Мінцифри лежить збір даних для тренування національної LLM-моделі.

Начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження посадовців місцевого самоврядування – зміни до закону про воєнний стан

Віталій Безгін разом із колегами пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану, за якими начальник військової адміністрації зможе достроково припиняти повноваження чи звільняти посадових осіб місцевого самоврядування.

У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби співробітників розвідувальних органів

Законопроект передбачає, що співробітники розвідувального органу можуть бути також звільнені зі служби у зв’язку із закінченням строків перебування в розпорядженні розвідувального органу, за умови досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Єврокомісія погодила зміни до плану реформ Ukraine Facility, але чи будуть посунуті строки для заповнення суддівських вакансій – поки невідомо

В Єврокомісії зазначили, що йдеться про «чіткіші описи реформ», але не уточнили, чи будуть змінені вимоги стосовно жорстких строків заповнення вакансій суддів в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва